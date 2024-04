Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, mercoledì 10 aprile 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi? Si saranno aggiunti dei nuovi guanti di sfida? D’altronde la puntata del sabato inizia ad avvicinarsi… Vediamo tutto quello che è successo, nel dettaglio, qui di seguito.

Amici 23, Gaia deve abbandonare

Questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del talent di oggi si è aperto con Gaia che si è fatta male durante una coreografia. Maria ha radunato i ragazzi sulle gradinate ed ha parlato proprio con la ballerina. Gaia ha fatto una visita e l’esito non è buono. La danzatrice dovrà stare a riposo per tre settimane. Non dovrà operarsi ma non potrà nemmeno ballare. La situazione è quindi incompatibile con la gara che si svolge nel talent. Gaia è scoppiata immediatamente a piangere mentre Maria spiegava l’esito della visita. Anche i suoi compagni hanno pianto per il dispiacere.

Purtroppo per i ballerini può capitare. La De Filippi ha cercato di far ragionare Gaia ma la giovane proprio non riusciva a smettere di piangere. Attenzione però…

Gaia potrà tornare l’anno prossimo?

Maria ha detto a Gaia che potrà tornare ad essere un’allieva di Amici durante la prossima edizione del talent. Nonostante ciò, la ballerina voleva rimanere e provare a ballare. Però potrà rimanere ancora in casetta perché vuole trascorrere il giorno del suo compleanno insieme ai suoi compagni di avventura.

In effetti, viste le parole di Maria, il ritorno di Gaia non è affatto escluso. Anche Andreas Muller e Mattia Zenzola dovettero abbandonare il programma a causa di un infortunio avvenuto durante il percorso. L’anno successivo tornarono al talent e lo vinsero pure.

Allievi in lacrime per Gaia

Dopo il collegamento con Maria, gli allievi si sono strinti tutti intorno a Gaia. Un momento che fa sicuramente capire quanto i ragazzi abbiano legato in tutti questi mesi. Lil Jolie è apparsa tra le più provate. Dopo i tanti abbracci, Gaia è voluta rimanere un po’ da sola.

Gaia, Lil Jolie e Martina convocate dai prof: la decisione è una svolta

Gaia, Lil Jolie e Martina sono state convocate da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro dopo la brutta notizia sulla ballerina. Raimondo ha pensato ad una soluzione e ne ha già parlato con la Pettinelli. Todaro ha chiesto di trovare una ragazza per farla ballare al posto di Gaia fino a che a lei non si riprenderà dall’infortunio, sempre se la ragazza riuscirà a superare tre puntate senza essere eliminata. Il professore ha spiegato che tanti anni fa è già successo. Intanto lui si sta impegnando a trovare una degna sostituta. Per Gaia è tutto molto strano, anche perché questa ragazza potrebbe sentire il peso di essere eliminata e di far eliminare automaticamente anche Gaia.

La ballerina tra le lacrime si è detta turbata. La Pettinelli ha detto che in questo modo Gaia andrebbe ad aiutare la squadra visto che, in caso contrario, rimarrebbero solo due cantanti. In ogni caso la scelta spetterà solo a Gaia. I professori hanno detto alle ragazze di andare in casetta e di pensarci. La danzatrice però non ha voluto pensarci ed ha deciso di accettare la proposta di Raimondo. Anche le sue compagne erano evidentemente molto felici, Lil in primis.

A questo punto non resta che attendere la sostituta di Gaia.

Guanto di sfida: Petit vs Lil Jolie

Intanto torniamo ai guanti di sfida! In casetta è arrivata una lettera per Petit da parte di Anna Pettinelli che vuole vederlo contro Lil Jolie. La professoressa ha detto di vedere il ragazzo molto concentrato. Le sue esibizioni sono spesso piacevoli ma è come se mancasse ancora qualcosa. Anna pensa che Petit sia sempre nella sua comfort zone con dei pezzi orecchiabili. Per lei, cavalca l’onda del pop, facendo del cantautorato solo ogni tanto. Alla Pettinelli manca quindi un po’ di spessore, qualcosa che le faccia dire ‘wow’. Almeno per una volta, la prof vorrebbe vedere Petit cantare un pezzo che richiede una grande interpretazione. Proprio per questo sarà contro Lil Jolie che ha sempre fatto esibizioni di grande spessore. La canzone dovrà essere il più vicino possibile all’originale e quindi senza barre e senza nuovi riarrangiamenti. Insomma, un derby campano a tutti gli effetti.

La canzone scelta dalla Pettinelli è Dicitencello Vujie. Entrambi i ragazzi si sono dimostrati contenti del brano. Petit ha detto però che il pezzo è bello ma complicato, soprattutto per la musica che di solito porta lui. Nonostante ciò, cercherà di fare il brano suo. Sarah pensa che Petit potrà farcela perché lui canta spesso in napoletano. Vede qualche difficoltà in più per Lil visto che lei ancora non ha mai cantato in napoletano.

Petit si confronta con Zerbi

Petit ha avuto modo di confrontarsi con Rudy Zerbi sul guanto in questione. L’allievo ha ribadito quanto già detto in casetta e ha dimostrato di voler lavorare al brano. Il guanto di sfida è quindi stato accettato in maniera ufficiale. Petit ha fatto una promessa al suo professore: metterci un pezzettino del suo papà nella canzone visto che, quando era piccolo, la ascoltavano spesso insieme.

Petit e Marisol, pensano già alla convivenza?

Ed a proposito di Petit. Il cantautore e Marisol vengono sempre pizzicati vicini e complici all’interno della casetta. I due si immaginano già dentro casa loro e quando rimangono soli, sembra quasi di convivere insieme. Marisol presto dovrà andare a New York per ballare. Petit si è detto preoccupato perché ha paura che qualcuno possa avvicinarsi a lei per conoscerla. La ballerina ha detto che si fida del suo ragazzo ma teme che prima o poi lui si stuferà di lei. Chiaramente Petit non la pensa in questo modo.