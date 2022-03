Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 16 marzo 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda 18 Regali (Rai 1), Balla coi lupi (Rai 2), Chi l’ha visto? (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Più forti del destino (Canale 5), Le Iene Show (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 16 marzo, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 18 regali in prima tv ha conquistato 2.712.000 spettatori pari al 13.7% di share.

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.920.000 spettatori con il 20.4%.

