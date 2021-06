Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno.

In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali.

Programmi Italia 1 di oggi, 12 Giugno 2021

Mattina

Pomeriggio

Prima serata

Seconda serata

07:57 -Mila diventa l'allenatrice della squadra di pallavolo della sua sezione Mila scende in campo nella finale del torneo scolastico e trascina al successo la sua squadra08:23 -La squadra di pallavolo della scuola serale frequentata da Mila mal sopporta l'esistenza del club delle principianti, di cui Mila stessa e' l'allenatrice Visibile in HD sul canale 50608:49 -Le tre sorelle, componenti la banda nominata "Occhi di gatto", fanno un furto al museo e rubano la "Goccia della Regina", una preziosissima pietra Visibile in HD sul canale 50609:17 -Questa volta "Occhi di gatto" tenta di rubare un prezioso dipinto, ma non trova niente, il quadro e' gia' stato rubato Visibile in HD sul canale 50609:44 -Cheryl e' rinchiusa in un istituto di suore per seguire un programma di riorientamento sessuale, ma Toni e Veronica cercheranno di liberarla VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO Visibile in HD sul canale 50610:35 -Kevin allestisce un musical al quale partecipano tutti i ragazzi della scuola Nel frattempo, Hal vuole riappacificarsi con la sua famiglia QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO...11:30 -Betty e Jughead scoprono che Chic non e' figlio di Alice e che anzi e' stato proprio lui ad ucciderlo Betty a quel punto lo consegna a Black Hood QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO...12:25 -Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto12:59 -Previsioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate13:05 -Anticipazioni sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:12 -Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:48 -Sei personaggi famosi si mettono alla prova lanciandosi da un aereo a quota 4000 metri in coppia con un istruttore di paracadutismo Visibile in HD sul canale 50613:48 -Sei personaggi famosi si mettono alla prova lanciandosi da un aereo a quota 4000 metri in coppia con un istruttore di paracadutismo Visibile in HD sul canale 50614:23 -Kevin, un cineasta, decide di realizzare un docu-film sulle Leggende e Sara si trova nel bel mezzo delle riprese VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO Visibile in HD sul canale 50615:15 -1947, le Leggende sono a Los Angeles dove regna la corruzione gestita da un gangster di nome Benjamin Siegel, detto Bugsy VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO Visibile in HD sul canale 50616:11 -Dopo aver scoperto l'identita' segreta di Kara da Lex prima di ucciderlo, Lena la affronta in una simulazione virtuale QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO17:00 -Kara e' sempre piu' preoccupata dallinfluenza che la tecnologia Obsidian esercita sulle persone QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO17:55 -Per un progetto scolastico, Dana e Adam devono prendersi cura di una bambola, come se fossero dei veri genitori QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO18:20 -Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto18:24 -Previsioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate18:30 -Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto19:29 -Un incendio in un bosco rivela il cadavere di un uomo Grissom investiga su questo caso mentre Catherine indaga su un apparente omicidio-suicidio di un'intera famiglia Visibile in HD sul canale 50619:29 -Un incendio in un bosco rivela il cadavere di un uomo Grissom investiga su questo caso mentre Catherine indaga su un apparente omicidio-suicidio di un'intera famiglia Visibile in HD sul canale 50620:28 -La squadra di Grissom e' impegnata ad investigare su quattro casi complicati VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO21:20 -[Animazioni] - Premio Oscar al miglior film d'animazione L'orco verde Shrek e il suo amico Ciuchino devono difendere la palude che e' nelle mani del malvagio Lord Farquaard Adamson; USA 2001 QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO ALLA PAGINA 777 DEL MEDIAVIDEO...23:11 -Nel reparto dove lavora Homer scatta l'allarme di emergenza: il settore "7 G" viene isolato e Homer si ritrova da solo a tentare di evitare una catastrofe nucleare Visibile in HD sul canale 50623:39 -Krusty Clown e' atteso a cena a casa Simpson, un modo come un altro per ringraziare Bart di avergli evitato in passato di finire in prigione Visibile in HD sul canale 50600:00 -Disperata, Lisa telefona al padre e gli chiede di comprarle un'ancia per il sassofono perche' la sua si e' rotta e dovra' esibirsi in un talent-show a scuola Visibile in HD sul canale 50600:26 -Duncan viene spronato dai suoi genitori a imparare a guidare Lui non sembra interessato, finche' non decide di cercare di fare colpo su Mia, una ragazza di cui e' cotto00:57 -Quando Kimberly dimostra di essere piu' brava di Duncan al suo videogioco preferito, i suoi amici lo cacciano dalla squadra che deve partecipare a un ambito torneo Visibile in HD sul canale 50601:23 -E' la notte di Halloween Amy, che detesta la festivita', indossa controvoglia un costume per andare sotto copertura insieme a Charles Visibile in HD sul canale 50601:48 -Jake ha 48 ore per trovare le prove necessarie per confermare un arresto, o il delinquente, Dustin Whitman, sara' libero di andare VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO