Siamo arrivati alla fine di questo Sanremo da record. Il Festival della canzone italiana quest’anno ha realizzato i migliori ascolti dell’ultimo decennio, complice anche la pandemia che ci ha resi tutti più propensi a guardare la televisione e non uscire di casa. Lo show è stato a tratti avvincente, in altre parti abbastanza noioso. Ma quest’anno il FantaSanremo è riuscito a entrare dentro la kermesse e modificarla per certi versi, svecchiando un po’ la liturgia canonica.

Oggi scopriremo chi sarà tra i 25 big in gara vincere quest’edizione di Sanremo e poter prender parte all’Eurovision 2022, che si terrà quest’anno proprio in Italia. Scopriamo tutti i dettagli su quest’ultima imperdibile serata.

La scaletta dei cantanti

Per ovvie ragioni quest’ultima serata durerà più del solito, per cui se di solito massimo per l’una e trenta si riesce a terminare, potrebbe durare anche fino alle due. I cantanti in gara si esibiranno seguendo questa scaletta:

Le Vibrazioni con Tantissimo Highsnob & Hu con Abbi cura di te Ditonellapiaga con Rettore con Chimica Irama con Ovunque sarai, Fabrizio Moro con Sei tu Achille Lauro con Domenica Aka7even con Perfetta così Ana Mena Duecentomila ore La Rappresentante di Lista con Ciao ciao Giusy Ferreri con Miele Gianni Morandi con Apri tutte le porte Noemi con Ti amo non lo so dire Giovanni Truppi Tuo padre, mia madre, Lucia Michele Bravi con Inverno dei fiori Emma con Ogni volta è così Rkomi con Insuperabile Elisa con O forse sei tu Mahmood & Blanco con Brividi D’Argen D’Amico con Dove si balla Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare Iva Zanicchi con Voglio amarti Sangiovanni con Farfalle Matteo Romano con Virale Tananai con Sesso occasionale Yuman con Ora e qui

Gli ospiti e la co – conduttrice dell’ultima serata di Sanremo 2022

Per il grande finale Amadeus ha voluto come compagna di palco la romanità verace di Sabrina Ferilli. La grande attrice italiana sicuramente ci riserverà una conduzione degna del suo calibro, avendo anche già calcato quel palco. La prima volta infatti era giovanissima, accanto al Pippo nazionale, nel 1996; la seconda già più esperta nel 2002. Ora Sabrina Ferilli è un’attrice di grande successo, ha anche già lavorato come presentatrice, pertanto le aspettative sono molto alte nei suoi riguardi.

Arriveranno direttamente dalla nave da crociera su cui hanno passato queste giornate di Festival, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. I due si esibiranno sul palco dell’Ariston per una performance esclusiva. Il super ospite della serata è Marco Mengoni, vincitore di Sanremo nel 2013 con il brano “L’essenziale“. Il cantante pochi giorni ha conquistato il sessantesimo disco di platino della sua carriera con il suo ultimo successo “Materia”, che probabilmente porterà sul palco stasera.

Come verrà votato chi vincerà Sanremo 2022?

A decretare chi vincerà il Festival della musica italiana sarà un metodo articolato che combinerà voti del pubblico a casa e della giuria. Oggi infatti la classifica verrà fatta esclusivamente dai voti dei telespettatori e si andrà poi a sommare alle precedenti delle scorse serate. La graduatoria così ottenuta porterà alla determinazione del terzetto dei finalisti.

Dopodiché ogni votazione sarà azzerata e si procederà con nuove esibizioni dei tre cantanti e pagelle finali distribuite in modo equo tra giuria Demoscopica, sala stampa e televoto. Anche se i vincitori più quotati sono Mahmood con Blanco, la finale ci potrebbe riservare tantissime sorprese.

