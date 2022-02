Nella puntata del 30 gennaio di “Che tempo che fa”, Amadeus ha svelato che ruolo avranno Orietta Berti e Rovazzi ospiti in studio anche loro da Fabio Fazio. Il conduttore ha spiegato infatti, che faranno parte del cast del Festival di Sanremo 2022 per un motivo che fino ad ora è rimasto segreto. Saranno i “padroni di casa” della cosiddetta “Costa Toscana” di Costa Crociere. Parliamo cioè della nave di crociera che sarà il “palco sul mare” per il teatro Ariston e avrà come conduttori proprio i due cantanti.

Orietta Berti e Rovazzi nel cast di Sanremo 2022

Amadeus ha raccontato quale sarà il ruolo di Orietta Berti e Rovazzi a Sanremo 2022. Ecco cosa ha detto lo showman del Festival:

“Davanti a Sanremo, c’è una nave da crociera bellissima che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana, ci saranno due nostri grandi amici: Orietta Berti e Fabio Rovazzi! Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale”.

Leggi anche: Dove vedere Sanremo 2022 in streaming

Lo spettacolo via mare

Orietta Berti e Rovazzi avranno dunque il compito di condurre lo spettacolo del Festival di Sanremo 2022 via mare. Infatti, la nave diventerà una sorta di palcoscenico a cielo aperto e in mezzo al mare vi saranno situazioni musicali molto particolari e speciali. I due conduttori in crociera, poi arriveranno nel teatro Ariston nel corso dell’ultima puntata. Sia Orietta Berti e Rovazzi, che Amadeus non si sono sbottonati molto sui dettagli ma hanno già raccontato di essere andati sulla nave per 4 giorni.

“La presenza di Costa Toscana davanti a Sanremo è un sogno che si realizza. Il sogno di un palco sull’acqua l’avevo dall’anno scorso ma non fu possibile per la pandemia. Quest’anno invece il nostro palco esterno sarà su una nave, una cosa mai accaduta nella storia del festival di Sanremo” ha anche sottolineato Amadeus “Oltre alla nave, bellissima location e stupenda tutta illuminata anche di notte, abbiamo il green carpet di Plenitude-Eni. E sinceramente credo che il tappeto verde davanti al Teatro Ariston sia uno degli ingressi più belli che ci sono mai stati al festival”.

Leggi anche: Le regole anti Covid a Sanremo 2022

Insomma, ci sarà da divertirsi. Ora non resta che aspettare per capire cosa accadrà al Festival di Sanremo 2022 che inizia martedì 1° febbraio!