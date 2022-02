Orietta Berti annuncia che canterà anche lei al Festival di Sanremo 2022. La nota cantante, proprio quando mancano poche ore alla partenza della kermesse canora famosa in tutto il Mondo, ha fatto sapere che anche lei sarà sul palco. Regina dell’estate insieme a Fedez e Achille Lauro con Mille, adesso condurrà il “palco sul mare” dell’Ariston, ovvero quello sulla Costa Toscana, nave offerta dagli sponsor per il Festival di Sanremo 2022. Come ha raccontato Amadeus, sarà una nave carica di divertimento dove Orietta sarà presente insieme a Fabio Rovazzi. Lei stessa aveva spoilerato, in un’intervista a Il Giornale:

Ogni sera verranno qui a trovarci ospiti appena usciti dall’Ariston e canteranno, improvviseranno, insomma faremo spettacolo insieme. Aspetto qui i cantanti insieme a Fabio Rovazzi, sabato sera tocca a noi fare il percorso inverso e andare all’Ariston.

La presenza all’Ariston

Orietta Berti però ha voluto rassicurare i suoi fan dicendo che anche lei sarà presente sul palco e canterà almeno una canzone. Infatti, sabato sera entrerà nello storico teatro Ariston dove si tiene il Festival di Sanremo per la serata finale. Nella sua lunga carriera ha partecipato diverse volte a Sanremo, come lo scorso anno. Inoltre, la cantante ha voluto raccontare anche una partecipazione a Sanremo che per lei è stata particolarmente triste, ovvero:

Ho cantato a Sanremo nel 1967, quando morì Luigi Tenco. Uno dei momenti più tristi della mia carriera.

Orietta Berti verso il ritiro?

Nella sua lunga intervista, il cosiddetto “usignolo di Cavriago” ha scongiurato l’ipotesi di un suo eventuale ritiro. Infatti, Orietta Berti ha detto che inizierà questa nuova affascinante avventura a Sanremo e poi sarà ancora presente nel panorama canoro nazionale e non solo. Le sue parole sono più che chiare:

