Dopo aver lasciato il palco dell’Ariston a fine terza serata del Festival di Sanremo 2022, Emma Marrone è stata inseguita da una volante dei carabinieri. Per far salire il suo nome nella classifica del FantaSanremo, la cantante ha ripreso tutto e lo ha pubblicato su Instagram.

Questo contest online sta un po’ sfuggendo di mano a tutti. Per il FantaSanremo infatti sono previsti dei premi a punti per i cantanti che eseguono una serie di azioni sul palco o al di fuori. Farsi inseguire dalle forze dell’ordine durante la settimana del Festival comporta, per l’artista un bonus di 50 punti che che raddoppierebbe in caso di arresto.

Il post di Emma Marrone

Emma Marrone nella sua storia su Instagram con l’hashtag #OgniVoltaÈCosì come il titolo del brano in gara al Festival di Sanremo 2022 dice:

Raga l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott*ta e mi devo anche fermare. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ecco un video della sua storia su Instagram:

Il racconto sul palco

Eppure l’inseguimento di Emma Marrone probabilmente arriva perché la cantante è stata presentata da Martina Pagliapoco, carabiniera in servizio presso la stazione dell’Arma di San Vito di Cadore in provincia di Belluno, in Veneto. La donna è stata invitata ad Amadeus per raccontare il caso in cui ha salvato una donna che stava per suicidarsi. Questo gesto le è valso il titolo di dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Le due si sono conosciute sul palco e pare che la volante che ha seguito la cantante fosse proprio guidata dalla carabiniera. Però l’inseguimento anche se non ufficiale probabilmente le ha fatto prendere dei punti al FantaSanremo!

Numerose le reazioni sul web anche su Twitter:

No vabbè incredibile Emma Marrone che fa davvero di tutto per farci fare punti al Fantasanremo, è un chiaro segno che si farà arrestare

Noi ci crediamo, ci speriamo e siamo qua#fantasanremo2022 #Sanremo2022 pic.twitter.com/1ibehte41E — 💐Chiara🤌🏼-20👩🏼‍🚒🧎🏻‍♀️ (@choriflettuto__) February 3, 2022