Sabato 5 febbraio c’è grande attesa per la staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022, una gare che potrebbe consegnare all’Italia le prime medaglie di questa rassegna olimpica. Quattro anni fa, ai Giochi Olimpici di Pyeonchang, gli azzurri guidati da Dorothea Wierer e Lukas Hofer conquistarono la medaglia di bronzo alle spalle di Francia (oro) e Norvegia (argento), bissando così il risultato di Sochi 2014.

Un noto proverbio dice che non c’è due senza tre, dunque sognare una nuova medaglia è più che lecito. Come già accennato, l’appuntamento è fissato per la giornata di sabato, un giorno dopo la cerimonia di apertura di Beijing 2022. L’augurio è che il quartetto italiano riesca nell’impresa di portare a casa l’ennesima medaglia, la terza consecutiva di una disciplina che ci vede da tempo protagonisti.

A seguire tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022?

La staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario sabato 5 febbraio alle 10:00 (ora italiana).

Dove vedere la staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

Il primo evento del biathlon sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2. I titolari di un abbonamento Sky potranno vedere la prova anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

La gara di sabato 5 febbraio servirà anche da cartina tornasole riguardo allo stato di forma dei nostri atleti migliori, Dorothea Wierer da una parte e Lukas Hofer dall’altra. La campionessa di Brunico tornerà sicuramente a gareggiare per la conquista di una medaglia anche il 19 febbraio, penultimo gioco della rassegna olimpica di Pechino, quando andrà in scena la partenza in linea femminile sulla distanza di 12,5 km.

Dove vedere la staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della staffetta mista di biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay. Per una copertura completa dell’evento, il consiglio è di fare affidamento sui servizi Eurosport Player e Discovery Plus, gli unici a trasmettere la diretta integrale dei Giochi Olimpici. Il live streaming dell’evento sarà fruibile grazie alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 anche sulle piattaforme Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere più nel dettaglio il programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022.