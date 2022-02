Venerdì 11 febbraio si disputerà la sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia confida in una bella prova della campionessa Dorothea Wierer, che vanta due medaglie di bronzo ottenute entrambe nella staffetta mista a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018. Nella stagione di Coppa del Mondo, oltre alla vittoria raggiunta ad Anterselva nella partenza in linea a fine gennaio, la biatleta originaria di Brunico è salita sul gradino più basso del podio in occasione della gara sprint di Ruhpolding, in Germania, disputata lo scorso 12 gennaio.

Nel suo palmares, Dorothea Wierer vanta anche dieci medaglie iridate (tre ori, quattro argenti e tre bronzi) e quattro medaglie ai Mondiali juniores (tre ori e un argento). A tutto questo aggiunge inoltre due Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo – Inseguimento, due Coppe del Mondo – Individuale e una Coppa del Mondo – Partenza in linea.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la gara sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la gara sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma venerdì 11 febbraio alle 10:00 (ora italiana).

Dove vedere la gara sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di biathlon con protagonista la nostra Dorothea Wierer sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Eurosport, collegandosi ai canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

Come accennato qui sopra, l’atleta altoatesina ha chiuso in crescendo la prima parte della stagione di Coppa del Mondo, conquistando lo scorso 23 gennaio sulle nevi di casa il primo successo dell’anno: ad Anterselva, nella prova partenza in linea, nessuna ha fatto meglio di lei (Dzinara Alimbekava seconda e Anais Chevalier terza). Il primo posto nell’ultima gara prima della pausa per i Giochi Olimpici sarà di buon auspicio?

Dove vedere la gara sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

La diretta streaming della prova sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. Per seguire il live streaming integrale dell’evento le piattaforme di riferimento sono Eurosport Player e Discovery Plus. Se si vuole seguire invece la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, è possibile fare affidamento sui servizi Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere più nel dettaglio il programma completo, consultate il calendario delle gare di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022.