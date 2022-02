Sabato 19 febbraio si disputerà la prova della partenza in linea femminile di biathlon sulla distanza di 12,5 km alle Olimpiadi invernali 2022. Tra le favorite per la conquista di una medaglia ci sarà anche la nostra Dorothea Wierer. La fuoriclasse di Brunico, vincitrice di due medaglie di bronzo alle Olimpiadi (entrambe nella staffetta mista, a Sochi 2014 e a Pyeongchang 2018), è determinata a sfatare il tabù della medaglia d’oro in quel di Pechino. Agli ultimi Mondiali di Anterselva del 2020 è stata tra le protagoniste assolute, con 2 ori nelle prove di inseguimento e individuale.

Nella Coppa del Mondo di quest’anno Dorothea Wierer è riuscita a salire sul podio due volte: la prima nella gara sprint di 7,5 km, dove ha chiuso al terzo posto; la seconda nella prova partenza in linea su una distanza di 12,5 km, chiusa in prima posizione. Nella classifica generale la biatleta italiana è al momento in sesta posizione, con circa 200 punti da recuperare dalla leader norvegese Marte Olsbu.

Di seguito tutte le informazioni da conoscere sull’orario e dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 in Pechino in TV e in streming.

A che ora è la partenza in linea femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022?

Il via alla partenza in linea femminile di biathlon è fissato per sabato 19 febbraio alle 10:00 (ora italiana). In palio c’è la medaglia d’oro.

Dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di biathlon femminile con protagonista la nostra Dorothea Wierer sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno seguire la prova anche su Eurosport, canali 210 e 211 della pay-TV inglese.

In stagione, nessuna atleta è riuscita a fare meglio della campionessa azzurra nelle prove di partenza in linea (disciplina conosciuta anche con il termine inglese mass start). Dando uno sguardo alla classifica relativa alla Coppa di specialità, le avversarie più temibili per l’atleta di Brunico sono la russa Kristina Rezcova, le francesi Julia Simon e Anais Chevalier, e la bielorussa Dzinara Alimbekava.

Dove vedere la partenza in linea femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della partenza in linea femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. In alternativa si potrà seguire sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per conoscere nel dettaglio il programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di biathlon delle Olimpiadi invernali 2022.