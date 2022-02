Sabato 5 febbraio si disputerà la staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali 2022. Si tratta del primo evento della disciplina invernale olimpica per cui vengono assegnate le medaglie in questi Giochi, mentre lunedì 7 febbraio sarà in programma la finale dei 500 metri femminili. In entrambe le prove la pattinatrice azzurra Arianna Fontana proverà a fare la differenza, dall’alto delle sue 8 medaglie olimpiche conquistate alle quattro Olimpiadi a cui ha preso parte finora.

È la prima volta che alle Olimpiadi invernali si disputa la staffetta mista a squadre. Quale migliore occasione dunque di provare a vincere una medaglia, qualsiasi esso sia il suo colore? L’atleta azzurra, vincitrice di otto medaglie olimpiche (un oro, due argenti e cinque bronzi), ha l’opportunità di rompere da subito il ghiaccio e testare la sua reale forma fisica in vista dell’impegno di lunedì, anche se siamo sicuri che cercherà di approfittare di ogni singolo centimetro della pista olimpica cinese per migliorare l’eccezionale bottino di quattro anni fa a Pyeongchang, dove conquistò ben tre medaglie (un oro e due bronzi).

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in TV e in streaming.

A che ora è la staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali 2022?

La staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario sabato 5 febbraio alle 14:20 (ora italiana).

Dove vedere la staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali 2022

La prova della staffetta mista che avrà per protagonista Arianna Fontana sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky, o coloro che hanno intenzione di sottoscrivere un abbonamento Sky nei prossimi giorni, potranno contare anche sulla diretta di Eurosport sintonizzandosi sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

Dove vedere la staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della staffetta mista a squadre di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratuitamente su RaiPlay. Ricordiamo comunque che la copertura integrale dell’evento sarà garantita soltanto dalle piattaforme Eurosport Player e Discovery Plus. Chi vuole seguire lo streaming della diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrà fare affidamento invece su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per il programma completo, consultate il calendario delle gare di short track delle Olimpiadi invernali 2022.