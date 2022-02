Venerdì 11 febbraio si disputerà la prova dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022. Anche in questa gara ci si aspettano grandi cose da parte di Arianna Fontana, l’atleta di punta della spedizione azzurra per quanto concerne questa disciplina. Prima della gara che si correrà sulla distanza dei 1.000 metri, la Fontana sarà impegnata anche nei 500 metri femminili, dove si presenta come campionessa in carica dopo il successo ai Giochi Olimpici 2018 di Pyeongchang.

Nella passata edizione delle Olimpiadi invernali, la pattinatrice di short track originaria di Sondrio ha conquistato ben tre medaglie: oltre all’oro raggiunto nei 500 metri, l’azzurra ha ottenuto due medaglie di bronzo rispettivamente nella staffetta e nella finale dei 1.000 metri. Ecco perché sperare in un piazzamento prestigioso anche a Beijing 2022 è più che doveroso.

A seguire tutte le informazioni necessarie da conoscere sull’orario e dove vedere la gara dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in TV e in streaming.

A che ora è la gara dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 è in programma venerdì 11 febbraio alle 13:35 (ora italiana).

Dove vedere la gara dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di short track femminile con protagonista la pattinatrice Arianna Fontana sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2. Gli abbonati Sky potranno vedere i 1.000 metri della Fontana anche seguendo la diretta di Eurosport sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

Al momento il palmares olimpico dell’atleta azzurra nata a Sondrio nell’aprile del 1990 conta 8 medaglie: 1 oro, 2 argenti e 5 bronzi. Le Olimpiadi di Pechino in corso di svolgimento dal 4 al 20 febbraio potrebbero consegnare il nome di Arianna Fontana alla leggenda se, come è probabile, la stella dello short track riuscirà a migliorare ulteriormente il suo già ricco bottino.

Dove vedere la gara dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della gara dei 1.000 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà visibile gratis su RaiPlay, dove sarà trasmessa la diretta online in simulcast di Rai 2. Se non volete perdervi la copertura integrale dell’evento, i servizi di riferimento sono Eurosport Player e Discovery Plus. Per quanto riguarda invece la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, le piattaforme di riferimento sono Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per il programma completo della disciplina, vi invitiamo a consultare il calendario delle gare di short track delle Olimpiadi invernali 2022.