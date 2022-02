Lunedì 7 febbraio sono in programma i 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022. Tutti gli occhi saranno puntati sulla nostra Arianna Fontana, tra le protagoniste assolute della disciplina a livello mondiale. La conferma arriva da un palmares che proietta la pattinatrice di short track originaria di Sondrio nella leggenda: 8 medaglie olimpiche (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi), 16 medaglie ai Campionati del Mondo (1 oro, 7 argenti, 8 bronzi), 45 medaglie agli Europei (24 ori, 15 argenti e 6 bronzi), a cui si aggiungono 28 ori ai Campionati Italiani.

Quattro anni fa, a Pyeongchang, Arianna Fontana ha centrato la vittoria nella prova dei 500 metri davanti all’idolo di casa Choi Min-jeong, il terzo posto nella staffetta e un altro terzo posto nella finale dei 1.000 metri, per un tris di medaglie a lungo festeggiato nella sua città natale. All’età di 31 anni (saranno 32 ad aprile), la pattinatrice di Sondrio vuole regalarsi ancora delle emozioni.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la gara dei 500 m femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino in TV e in streaming.

A che ora è la gara dei 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova dei 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario lunedì 7 febbraio alle 13:40 (ora italiana).

Dove vedere la gara dei 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 in TV

La gara di short track femminile con protagonista la nostra Arianna Fontana sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno nei prossimi giorni un abbonamento Sky potranno avere come alternativa la diretta televisiva proposta da Eurosport, collegandosi ai canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

A Beijing 2022 Arianna Fontana punta a entrare nella leggenda dello short track femminile. Alla sua quinta Olimpiade, dopo aver già conquistato 8 medaglie, la campionessa di Sondrio vuole superare se stessa e migliorare ulteriormente il suo già ricco palmares. Per riuscirci è consapevole che dovrà dare il 100%, e forse qualcosa di più, ma è consapevole che quando arriverà il momento di gareggiare lo farà al meglio delle sue possibilità.

Dove vedere la gara dei 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in streaming

Lo streaming della prova dei 500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Per tutti gli utenti che non vogliono perdersi nemmeno un secondo della gara, e di quello che succederà prima e dopo, i servizi di riferimento rimangono Eurosport Player e Discovery Plus, gli unici ad avere l’esclusiva per la messa in onda integrale di tutti i 109 eventi dei Giochi Olimpici di quest’anno. Come alternativa resta la diretta online di Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibile su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

