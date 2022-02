Mercoledì 16 febbraio si disputerà la prova dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022. Le speranze azzurre sono riposte su Arianna Fontana, la migliore pattinatrice di short track italiana di sempre, come testimoniano le otto medagli conquistate ai Giochi Olimpici. Un bottino che l’atleta originaria di Sondrio si appresta a rimpinguare nel corso di Beijing 2022, dove difenderà l’oro nella prova dei 500 metri.

Arianna Fontana è consapevole di come i risultati che riuscirà a ottenere a Pechino possano trasformarla da campionessa a leggenda. La sua competitività, il suo orgoglio, il suo talento la porteranno a dare il massimo anche stavolta, cercando di sbaragliare per l’ennesima volta una concorrenza agguerrita. D’altronde sarebbe già un enorme successo confermare quanto le sia riuscito quattro anni fa a Pyeongchang, quando fu capace di portare a casa tre medaglie.

Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e dove vedere la prova dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in TV e in streaming.

A che ora è la gara dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022?

La prova dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 è in calendario mercoledì 16 febbraio alle 14.10 (ora italiana).

Dove vedere la gara dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022

La gara di short track femminile con protagonista la nostra pattinatrice Arianna Fontana sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2. In alternativa gli abbonati Sky potranno seguire l’evento tanto atteso tramite la diretta di Eurosport, sintonizzandosi sui canali 210 (Eurosport 1) e 211 (Eurosport 2) della pay-TV inglese.

A meno di 24 ore dall’inizio dei Giochi Olimpici di Pechino, Arianna Fontana ha rilasciato un’intervista esclusiva alla giornalista di Eurosport Valentina Marchei, assicurando di essere “carica, pronta a battagliare”. Durante la chiacchierata ai microfoni di Eurosport, è stato sottolineato come la pattinatrice di Sondrio sia una veterana della disciplina olimpica, aspetto questo da non sottovalutare in previsione dei duelli che attendono l’azzurra in Cina.

Dove vedere la gara dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali 2022 in streaming

Lo streaming della prova dei 1.500 metri femminili di short track delle Olimpiadi invernali di Pechino sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. La copertura integrale dell’evento in streaming sarà garantita da Eurosport Player e Discovery Plus, mentre la diretta online di Eurosport 1 ed Eurosport 2 sarà visibile su Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION.

Per il programma completo, consultate il calendario delle gare di short track delle Olimpiadi invernali 2022.