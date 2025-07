Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 13 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 13 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’universo sembra essere dalla tua parte, più che mai nei rapporti interpersonali e nella dimensione amorosa. Gli attriti professionali recenti hanno portato un po’ di stress, tuttavia arriva il momento per un cambio di rotta, mettendo da parte le vicende meno liete. Forse non tutti saranno felici delle tue scelte, ma tu hai sempre avuto la determinazione di procedere con le tue decisioni nonostante tutto. Mantieni il coraggio e vai avanti, indipendentemente dalle difficoltà.

Oroscopo del Toro

Toro, osserva l’orizzonte con positività, è il momento di accettare i cambiamenti con audacia, senza restare ancorato al passato. In realtà, saranno i più rivoluzionari nell’interpretazione della propria esistenza a trionfare. Questa giornata è ideale per far luce su questioni irrisolte e per ricucire i rapporti.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, questa domenica si presenta promettente, ricca di opportunità concrete. Potrebbe balenarti un’idea brillante, d’ effetto. L’universo astrale supporta l’incontro con figure interessanti, dando anche spazio al rafforzamento dei legami già instaurati.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vi consiglio vivamente di fare affidamento sulle vostre emozioni e sulla vostra capacità intuitiva, perché in questo periodo sembra che queste abbiano una potenza quasi profetica. La vostra capacità di sognare è straordinaria, chi può dire che un sogno non possa trasformarsi in realtà?

Oroscopo del Leone

Il Leone vive un periodo assolutamente positivo e pieno di energia, favorevole per renderlo propizio all’adozione di decisioni cruciali. Occorre porre attenzione soltanto ad alcuni momenti di tensione durante la giornata domenicale, dovuti alla fase lunare. Ci potrebbe essere un lieve contrattempo o un malinteso, niente di preoccupante.

Oroscopo della Vergine

Care Vergini e Siriani, il suggerimento delle stelle per voi è di mantenere la vostra attenzione su progetti che sono già in corso. Il cielo astrale non sembra particolarmente propizio per nuove avventure o esperimenti in questa fase. Quindi, siate prudenti e affrontate quello che avete tra le mani senza lasciarvi sopraffare dalle frustrazioni. Per quanto riguarda l’amore, la parola chiave è cautela: evitate di interpretare male i segnali e prestate attenzione a non cadere in amori effimeri o poco profondi.

Oroscopo della Bilancia

Predico una giornata di dinamismo per il segno della Bilancia. Questo mese svolgerà un ruolo fondamentale per risolvere le questioni sentimentali e per attrarre nuove relazioni. Affermerei senza dubbio che per la Bilancia, l’amore detiene una potenza che sovrasta tutto il resto. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, è possibile che recentemente siano sorte delle incomprensioni o potenzialmente delle delusioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sii cauto con le controversie. L’outlook complessivo è promettente, ma questa domenica presenta qualche incertezza. Potrebbe essere tu stesso a voler sfidare qualcuno. Ricorri alla tua abilità diplomatica per superare qualsiasi difficoltà.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario vivrà momenti di comprensione nella sua esistenza. Questo periodo si rivela essenziale soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, un concetto che ho sottolineato varie volte e che ribadisco. Potrebbe esserci la ricerca di una gratificazione ancora non giunta. Il settore sentimentale è sotto riflettori, fai attenzione perché potrebbe emergere l’impulso di cambiare qualcosa che non ti soddisfa del tutto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei consapevole di come tendi sempre a prendere troppe responsabilità; auspichiamo che in questa domenica, aprirai le porte alla passione. Da quanto capisco, non è da te passare il testimone, e questa tua maniera di agire ha generato incertezze in passato; ogni volta che hai permesso a qualcuno di gestire argomenti che ti erano personalmente importanti, ne sei uscito disilluso. Ora, la vera sfida è stabilire un bilanciamento, anche nella sfera affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

L’atmosfera risuona di promesse romantiche per l’Acquario, con la benefica influenza di Venere, non potrebbe essere altrimenti. Essendo il segno particolarmente incline a condividere le proprie vicissitudini ed apprezzare la compagnia di gente affabile, si prevede per lui un giorno ricco di interazioni.

Oroscopo dei Pesci

L’atmosfera amorosa sembra essere un po’ pigra, o forse sei tu che lamenti o tenti di riconnetterti con qualcuno che appare distante o diverso. Parlando invece dell’ambito lavorativo, se non sono già giunte, saranno in arrivo delle rilevanti affermazioni, piani e conferme di conferme. In conclusione, c’è qualcosa che sta bollendo, in attesa di essere svelato nel settore lavorativo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.