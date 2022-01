Alex Belli e Delia Duran hanno avuto il merito di raccontare un modo alternativo di stare insieme. Prima di loro poco si parlava in televisione di poliamore e coppie aperte, molto sui social, giornali e spazi alternativi; invece in tv il triangolo era inteso solo nell’accezione di “amante” che seduce una persona che si trova in coppia. La coppia Duran – Belli è riuscita a portare dentro un programma nazional – popolare questa novità, anche se non sempre nel modo adeguato e chiaro. Ad ogni modo grazie a loro oggi se ne parla e termini come “troppia” fanno parte anche del linguaggio televisivo quando si parla di loro.

In mezzo a quest’opera di storytelling ingegnosamente costruita è arrivata Stella, la punta vera del triangolo composto da Alex Belli e Delia Duran. Perché se Soleil Sorge è stata una terza indesiderata da Delia, invece Stella fa parte della loro normale vita di coppia come abbiamo raccontato nella sua intervista. Come poteva Barbara D’Urso restare a guardare? Ieri ecco la donna nel suo salotto di Pomeriggio 5, ma attenzione non è stata la presentatrice a ricerca, ma Stella stessa si è voluta mettere in contatto con lei perché Alex l’ha più volte citata.

L’amore libero di Delia, Alex e Stella

Barbara D’Urso è da parecchie puntate che cerca di capire cosa sia “l’amore libero che non dev’essere inscatolato” che Alex Belli tanto decanta, così ha colto l’occasione al balzo per farselo spiegare dalla diretta interessata:

"Noi ci amiamo. Il nostro è un rapporto di amore libero. Collaboriamo, lavoriamo insieme, è un amore che va oltre l'amore che tutti forse possono immaginare. È un amore libero, che lascia l'altra persona, praticamente, vivere il proprio amore senza possesso. Quindi, la visione che ha Alex e la visione che ha Delia è questa: un amore che racchiude una serie di componenti".

La donna dichiara di essere molto più della “terza persona” nella coppia, il loro è un rapporto molto più profondo e intenso.

Delia non è una vittima

Viste le narrazioni che ultimamente si stanno facendo – anche all’interno del Grande Fratello Vip 6 – che vedono Delia Duran come una vittima del marito, Stella ci tiene a precisare:

“Delia non è una vittima, assolutamente! Lei è consenziente, è felice di stare con una persona come Alex, di vivere un amore aperto. Nessuna persona è mai stata trattenuta a casa sua”.

Gli ospiti in studio sono piuttosto scettici rispetto a questa visione. Come si spiega l’atteggiamento verso Soleil allora? Stella lo spiega in modo analogo a quello di Giacomo Urtis che – diciamocelo – probabilmente con il suo pronostico ha indovinato:

“Alex Belli era dentro la casa del Grande Fratello, la Duran era fuori e siccome si sentiva esclusa da questa complicità ha sofferto veramente, non come tanti che pensano stesse recitando. Se fossero stati in Casa tutti insieme fin dall’inizio, avrebbero trovato il loro equilibrio”.

Ecco perché Delia non odia Soleil né la tratta male. In fondo non ha niente contro di lei. Ora è tutto chiaro, pertanto si smetterà di parlare del triangolo che in realtà può essere un quadrilatero, un ottagono o un infinito?

