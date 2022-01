Giacomo Urtis l’abbiamo capito, è uno che al Grande Fratello fa una rivelazione al giorno. Lui tutto sa e tutti conosce. Con il suo lavoro di chirurgo estetico e le sue frequentazioni è a contatto con gli altri vip e i loro segreti. In questo caso, all’interno di un reality in cui la troppia composta da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sta sostenendo quasi tutto lo show, lui di cose ne ha parecchie da dire e lo fa con Manila Nazzaro, l’ex migliore amica di Soleil dentro la casa.

Che cos’ha rivelato Giacomo Urtis?

Giacomo Urtis durante l’allenamento a bordo piscina dice a Manila Nazzaro con schiettezza cosa sta succedendo:

“Alex ecc… vivono di campagne, di popolarità. L’avrei fatto anch’io. Tant’è che lei è venuta al GF perché amo’ la popolarità piace, aldilà della coppia e aldilà dei sentimenti”.

Manila Nazzaro subito replica:

“Ma allora vuoi dirmi che quando piange non lo fa veramente?”

Giacomo continua:

“Lei piange veramente, però amore c’è quest’altro lato lavorativo ecc che non è da sottovalutare. Infatti ieri le ho detto:- tu quando esci da qua ti rifidanzi con lui- perché io li conosco troppo bene. Li conosco da anni, loro stavano troppo bene insieme. Tu li devi vedere in giro a Milano insieme, sono affiatatissimi. Io non ho mai visto una coppia così affiatata, quindi è impossibile che loro non tornano insieme”

Manila conclude:

“Se mi dici questo allora sarà stato tutto un circo!”

Giacomo non le dà una risposta sicura:

“Io non voglio giudicare. Io ti sto dicendo cos’ho visto di loro. Sono super affiatati. Lei è entrata qua per farsi il Grande Fratello, aldilà del fatto che ti fai il piantino e le robe. Loro non mi sono mai sembrati quella coppia che non volessero ci fossero altre situazioni. Lei c’è rimasta male perché non pensava ci fosse del sentimento”.

Manila pensa allora all’ex amica Soleil Sorge:

“Allora Soleil è stata usata!“

Giacomo Urtis ha le idee chiarissime:

“Amo’ ma no! Soleil si è divertita quanto si è divertito Alex”.

Una coppia aperta

Il quadro per Giacomo Urtis è molto chiaro come si evince dalle parole di Giacomo Urtis: Alex Belli e Delia Duran sarebbero una coppia aperta affiatatissima che ha avuto un momento di scontro per il sentimento che Belli ha messo nella sua relazione Soleil Sorge, ma ritorneranno insieme non appena varcata la porta rossa.

Giacomo su A e D: "Loro fanno campagne, vivono di immagine, di popolarità tanté che Delia é venuta al Gf.. C'é un lato lavorativo che non é da sottovalutare.. Loro fuori sono affiatatissimi, quindi é impossibile che non tornano insieme" Giacomo lucidissimo 👏🏻#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/LALaZMYZrf — Soleilandia 🚀 390% ✨ (@Soleilandia) January 19, 2022

