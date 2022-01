Il “triangolo più amato” come lo definisce Alfonso Signorini in ogni puntata del Grande Fratello Vip 6 a quanto pare sarebbe molto più di un triangolo. Delia Duran ha preso alla lettera l’invito di Alex Belli di raccontare il loro “amore libero” e così, a beneficio del pubblico e degli altri concorrenti dentro il reality di Canale 5, le indiscrezioni si moltiplicano con il passare dei giorni in cui Delia rimane nel programma.

La donna ha raccontato in queste ore maggiori dettagli su come lei e Alex Belli scelgano le “altre” con cui si intrattengono e che cosa facciano. Spunta ora il nome di un’altra donna con cui i due coniugi vivono un triangolo vero e proprio.

Chi è la donna del triangolo con Alex Belli e Delia Duran

Se tutta Italia aveva pensato che fosse Soleil Sorge e l’ingresso della Duran l’avrebbe definitivamente sancito in una sorta di status quo, appare sempre più evidente che le due concorrenti non abbiano nessuna intenzione di convolare ad una simile situazione. Oltretutto c’è già una donna nella vita della coppia. Il suo nome è Stella, assistente di Alex Belli.

A rivelarne l’identità è stato proprio lui:

“Stella, viene in vacanza con noi e vive con noi. Io e Delia abbiamo giocato a carte scoperte. Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale”.

La donna conosciuta come Starlite, ha partecipato al web serie Lady di Lory Del Santo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Starlite (@starlitemilano)

Le dichiarazioni di Stella

La donna in queste ore si è espressa su Libero Quotidiano rilasciando delle dichiarazioni scottanti in cui difende al 100% il suo amato Alex:

“Al GF Vip Alex Belli è stato se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità, una bomba di idee. Ti apre la porta della sua vita, ti accoglie, ti avvolge nella sue molteplici sfaccettature, solo se lo ami, lo capisci. Ho deciso di scendere in campo per difenderlo, sia a livello umano che professionale, perché sono stufa di sentirlo definire un manipolatore. Nel concetto di amore, dobbiamo capire che ognuno di noi può avere un suo punto di vista e quello di Alex è che l’amore vuol dire libertà e non possesso. Anche se una persona è sposata, o fidanzata, può amare lo stesso un’altra persona chiaramente in forme diverse. Si ama anche l’arte, la musica, ma è chiaro che la gente fraintende sempre!”.

Stella ha confermato la complicità di Delia Duran nel loro triangolo inserendo alcuni dettagli:

“Delia ha sempre capito Alex. Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia”.

La dichiarazione d’amore per Alex Belli

La donna ha poi voluto precisare l’amore che la lega

“Io non sono sposata o fidanzata perché non ho ancora trovato un uomo abbastanza evoluto, ma amo.Io mi innamoro delle persone, della loro energia, vitalità, multifunzionalità, come di Alex, un uomo iperattivo, trasparente, anche come artista e per tutto quello che fa. Amare in libertà senza possedere è un concetto che ancora poche persone riescono a comprendere perché non sono pronte a capire questa forma di amore. Se voglio dare un bacio a Delia le dò un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso, come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi e più il rapporto si consolida”.

Insomma il loro è un triangolo pacifico e condiviso. Che cosa ne penserà Soleil Sorge?

