Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, lunedì 3 gennaio 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Il ritorno di Mary Poppins (Rai 1), Delitti in Paradiso – Feste con delitto (Rai 2), Report (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con il Grande Fratello Vip 2021 (Canale 5), Top Gun (Italia 1) e Il marchese del Grillo (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 3 gennaio, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

Su Rai1 la prima tv del film Il Ritorno di Mary Poppins ha appassionato 3.856.000 spettatori pari al 18.1%.

ha appassionato 3.856.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share.

ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.382.000 spettatori pari al 6% di share.

ha interessato 1.382.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.376.000 spettatori (6.2%).

ha intrattenuto 1.376.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%.

ha raccolto davanti al video 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share.

totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Atantide Files – JFK Un Caso Ancora Aperto ha registrato 377.000 spettatori con uno share del 2.2%.

ha registrato 377.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo segna 337.000 spettatori con l’1.6%.

segna 337.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 275.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 183.000 spettatori con l’1.2%, nel secondo episodio in replica.

ha raccolto 275.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 183.000 spettatori con l’1.2%, nel secondo episodio in replica. Sul 20 Hunger Games: Il Canto Della Rivolta Parte II ha ottenuto 174.000 spettatori con lo 0.8%.

ha ottenuto 174.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai4 After Earth registra 260.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.428.000 spettatori con il 22%.

raccoglie 5.428.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.887.000 spettatori con uno share del 15.7%.

registra una media di 3.887.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 886.000 spettatori con il 3.6%.

ha ottenuto 886.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.351.000 spettatori con il 5.5%.

ha registrato 1.351.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.251.000 spettatori (5.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.651.000 spettatori (6.7%).

raccoglie 1.251.000 spettatori (5.2%). ha appassionato 1.651.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.145.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.063.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte.

ha radunato 1.145.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.063.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.353.000 spettatori (5.5%).

ha interessato 1.353.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 464.000 spettatori con l’1.9%.

ha divertito 464.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 350.000 spettatori con l’1.4%.