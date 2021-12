Il conto alla rovescia per le festività di fine anno è cominciato già da qualche giorno. Oggi vogliamo presentarvi una selezione di film e serie TV Netflix da guardare durante il prossimo Natale. Preparate pop corn, patatine e anche qualche fazzoletto, non si sa mai.

Film di Natale su Netflix

Ecco la lista dei migliori film di Natale su Netflix per il 2021:

Love Hard (già disponibile)

Natale con il Babbo (già disponibile)

Nei panni di una principessa – Inseguendo una stella (già disponibile)

È stata la mano di Dio (in uscita il 15 dicembre)

Don’t look up (in uscita il 24 dicembre)

A 1.000 km dal Natale (in uscita il 24 dicembre)

Love Hard

Una commedia romantica con al centro della scena una scrittrice di Los Angeles che si innamora follemente di un ragazzo della East Coast su un’app di incontri. Nel cast l’attrice Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Jimmy O. Yang (Silicon Valley) e Darren Barnet (Never Have I Ever).

Natale con il Babbo

Quattro sorelle non fanno altro che litigare tutto il tempo. Un colpo di scena però è destinato a cambiare le carte in tavola: l’arrivo del loro padre in occasione della festa di Natale, dopo che era scomparso da tempo. Vanno a comporre il cast Elizabeth Hurley (The Royals), John Cleese (Un pesce di nome Wanda) e Kelsey Grammer (Cin cin).

Nei panni di una principessa – Inseguendo una stella

Alla base della storia c’è la sparizione di un prezioso oggetto natalizio. Da qui la decisione delle sosia Margaret e Stacy di affidarsi alla loro alter ego Fiona e al suo ex. Nel cast si segnalano i nomi di Vanessa Hudgens (High School Musical), Nick Sagar (Queen of the South) e Sam Palladio (Nashville).

È stata la mano di Dio

Il film diretto da Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar per il miglior film internazionale e vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria all’ultima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è tra le novità di Natale su Netflix più attese. Nel cast Filippo Scotti (premio Marcello Mastroianni), Toni Servillo (La grande bellezza) e Luisa Ranieri (Napoli velata).

Nell’attesa che esca, potete vedere il primo trailer ufficiale pubblicato a fine agosto.

Don’t look up

Houston, abbiamo un problema. Due astronomi scoprono che un meteorite di grandi dimensioni distruggerà la Terra entro sei mesi. La loro missione primaria diventa quella di avvertire tutti riguardo l’imminente catastrofe. Tra gli interpreti di uno dei migliori film di Natale su Netflix nel 2021 nomi altisonanti come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande e Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome).

A 1.000 km dal Natale

È la storia di un comune revisore contabile che odia tutte le feste, Natale incluso. Quando però per lavoro arriva in una piccola cittadina, l’incontro con una donna è destinato a fargli cambiare idea per sempre. Tra gli attori della pellicola ci sono Tamar Novas (Mare dentro), Andrea Ros (Salvador – 26 anni contro) e Peter Vives (The Cheetah Girls 2).

Serie TV di Natale su Netflix

Non sai ancora cosa guardare a Natale su Netflix? Dai allora un’occhiata alle migliori serie TV di Natale su Netflix disponibili in catalogo nel 2021:

Guida astrologica per cuori infranti (già disponibile)

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano (già disponibile)

La casa di carta – Parte 5 volume 2 (già disponibile)

The Witcher – Stagione 2 (in uscita il 17 dicembre)

Emily in Paris – Stagione 2 (in uscita il 22 dicembre)

Cobra Kai – Stagione 4 (in uscita il 31 dicembre)

Guida astrologica per cuori infranti

Alice, giovane assistente di produzione, nutre una grande passione per gli astri e al tempo stesso è tra le donne più sfortunate che esistano sulla faccia della Terra in amore. Le cose cominceranno a cambiare dopo l’incontro con l’attore Tio e, soprattutto, con il suo nuovo capo Davide Sardi. Compongono il cast Claudia Gusmano (L’Allieva, La mafia uccide solo d’estate), Lorenzo Adorni (Bella da morire, Leonardo) e Michele Rosiello (Mina Settembre, L’Isola di Pietro).

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano

Un controverso dj e una giornalista si detestano a prima vista. Poi però il destino – o quasi – li fa incontrare una seconda volta, e da allora tutto cambia. I due protagonisti della prima stagione di Christmas Flow – Gli opposti si innamorano sono Shirine Boutella (Lupin) e il cantautore Tayc (nome d’arte di Julien Bouadjie).

La casa di carta – Parte 5 volume 2

Il primo vero fenomeno globale della piattaforma streaming statunitense saluta il pubblico con gli ultimi cinque episodi della parte 5. La storia riprende dalla morte di Tokyo (Ursula Corbero), uno dei personaggi più emblematici della serie Netflix. Quali saranno le prossime mosse del Professore (Alvaro Morte), ora che i suoi hanno perso l’elemento che più incarnava lo spirito del gruppo?

Per fortuna il mito de La casa di carta sopravvivrà anche alla sua naturale conclusione. Esso infatti rivivrà nello spin off su Berlino, ufficializzato a fine novembre., anche se è ancora presto per conoscere trama e data di uscita della serie dedicata al fratello del Professore, uno dei personaggi che più è rimasto nel cuore dei fan.

The Witcher – Stagione 2

Una settimana prima di Natale uscirà anche la seconda stagione della serie TV Netflix The Witcher. Anche i nuovi episodi si basano sulla Saga di Geralt di Rivia, una serie di romanzi di genere fantasy scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski. Tra i protagonisti della serie si annoverano Henry Cavill (Superman), Freya Allan (La guerra dei mondi) e Anya Chalotra (Agatha Christie – La serie infernale).

Emily in Paris – Stagione 2

Un’altra attesissima novità di Natale su Netflix è la seconda stagione di Emily in Paris, la serie rivelazione ideata da Darren Star con protagonisti Lily Collins (figlia del musicista Phil Collins), Philippine Leroy-Beaulieu (Tre uomini e una culla), Ashley Park (The King and I) e Lucas Bravo (figlio dell’ex calciatore Daniel Bravo).

Cobra Kai – Stagione 4

Anche nella quarta stagione al centro della scena ci saranno le vicende legate ai protagonisti della prima storica pellicola degli anni Ottanta, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). In questo nuovo capitolo di una saga infinita riflettori accesi sul torneo di karate under 18 All Valley, che vedrà contrapposti i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang contro il Cobra Kai.

