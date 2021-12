I fan de La Casa di carta hanno ricevuto una notizia che li ha mandati in visibilio. Finalmente, dopo una lunga attesa, è stata ufficializzata l’uscita di uno spin-off legato alla fortunata serie tv. Le informazioni sono ancora poche, ma sappiamo che esso sarà incentrato su Berlino, uno dei personaggi più amati della prima e della seconda stagione. Pedro Alonso, con grande gioia, potrà tornare sul set per raccontare nuove storie riguardanti Berlino.

L’annuncio è stato diffuso grazie a un video caricato sui profili social de La Casa di carta.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix. This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 30, 2021

Cosa sappiamo sullo spin-off?

Per ora non sono disponibili molte informazioni sullo spin-off. È importante specificare, però, che i fatti narrati non saranno legati alla conclusione della serie originale, ma che probabilmente si concentreranno sul passato di Berlino. Qualunque altra soluzione sarebbe impossibile ,visto che il personaggio ha perso la vita durante la seconda stagione.

Sicuramente ci saranno tanti nuovi e interessanti personaggi, ma niente esclude la possibilità di poter ritrovare anche alcuni protagonisti che abbiamo già imparato a conoscere e amare.

Le parole di Pedro Alonso

L’attore, dopo la conferma della notizia, ha deciso di affrontare l’argomento. Non è entrato nei dettagli dello spin-off ma ha detto qualcosa che potrebbe aiutare i fan a scoprire qualcosa in più:

Siamo alla fine di un ciclo e ne inizia un altro. Berlino è un personaggio che ha dato molto e continuare a interpretarlo è un peso e una responsabilità ma spero gli autori continuino a rischiare con lui. Tremare è una cosa positiva, ti fa emozionare e sentire vivo come essere sul bordo di un precipizio

Quando uscirà lo spin-off su Berlino?

Non è ancora disponibile una data certa. Sappiamo solo che le puntate verranno diffuse nel corso del 2023. È ipotizzabile pensare di poter gustare questo nuovo gioiellino su Netflix nei primi mesi dell’anno in questione, ma per ulteriori informazioni dovremo attendere i prossimi mesi.