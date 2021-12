La seconda semifinale della Coppa Davis 2021 è Russia-Germania. Le due Nazionali si affronteranno nella giornata di domani, sabato 4 dicembre, presso la Caja Magica di Madrid, l’impianto che ospita le Final Four di quest’anno. La vincente sfiderà in finale una tra Croazia e Serbia, prima semifinale in calendario questo pomeriggio. Russia-Germania, una semifinale da pronostico visti i valori in campo. La Nazionale di Medvedev e Rublev (in foto) parte favorita, potendo contare su una coppia da top 10 che tutte le altre squadre possono soltanto invidiare. Tutte eccetto forse una, l’Italia, se Berrettini non si fosse infortunato nel primo match delle ATP Finals.

Ma di questo avremo modo di parlarne più avanti, ora concentriamo sul presente: a seguire le informazioni su dove vedere in TV Russia-Germania, semifinale dell’edizione 2021 della Coppa Davis.

Semifinali Coppa Davis 2021: dove vedere in TV la partita tra Russia e Germania

Russia-Germania, semifinale Coppa Davis 2021, sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis, canale numero 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. L’orario d’inizio del primo singolare è fissato per le ore 13, come si legge sul sito ufficiale della competizione (daviscupfinals.com): a seguire il secondo singolare, che vedrà opposti i numero 1 di entrambe le squadre, e il doppio.

La telecronaca del match tra la Nazionale russa e quella tedesca sarà affidata come sempre alla voce di Lorenzo Fares. Al suo fianco, in cabina di commento, l’ex tennista italiano Diego Nargiso.

Dove vedere in streaming Russia-Germania

La diretta streaming di Russia-Germania del 4 dicembre sarà disponibile tramite la sezione Live del sito supertennis.tv. L’accesso al live streaming è consentito unicamente agli utenti che completano la registrazione di un nuovo account. Per l’iscrizione del profilo è sufficiente inserire un indirizzo email, oppure si può usare anche l’account Google o il profilo Facebook.

