Buone notizie per i fan di Professor T: la serie crime britannica ambientata a Cambridge non solo tornerà con una quinta stagione attesa per l’autunno, ma è già ufficialmente in lavorazione anche una sesta. A confermarlo è stato direttamente Ben Miller, il volto del professor Jasper Tempest, durante un’apparizione televisiva.

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La conferma di Ben Miller a The One Show

Il 18 maggio 2026, ospite del programma The One Show, Miller ha svelato senza mezzi termini che la produzione è già al lavoro sulla sesta stagione della serie. “Abbiamo la Stagione 5 che uscirà, si spera, in autunno”, ha dichiarato l’attore, aggiungendo con evidente entusiasmo: “È uno spoiler, ma stiamo effettivamente lavorando alla Stagione 6. È una situazione davvero eccitante in cui trovarsi.”

La notizia arriva mentre i fan attendono ancora una data ufficiale di debutto per la quinta stagione, le cui riprese si sono concluse nell’agosto 2025. L’attesa però sembra destinata a finire presto: ITV nel Regno Unito e PBS Masterpiece negli Stati Uniti dovrebbero trasmettere i nuovi episodi intorno ad agosto o settembre 2026. In Italia, la serie è disponibile su RaiPlay.

A rendere la quinta stagione ancora più attesa ci ha pensato anche la produttrice esecutiva Jo McGrath, che ha promesso un anno cruciale per il professore, sia sul piano personale che professionale, con un finale di stagione “garantito per tenere il pubblico incollato allo schermo” secondo la sua stessa descrizione.

Cosa aspettarsi dalla stagione 5

La quinta stagione si compone, come di consueto, di 6 episodi e porterà il professor Tempest ad affrontare casi particolarmente intricati: tra questi, “un incontro di boxe che prende una piega cruenta” e “una serie di morti improvvise e inspiegabili in una lussuosa spa.” Ma non mancheranno le dinamiche personali: i personaggi principali si troveranno tutti di fronte a scelte difficili nella propria vita, con nuove relazioni che si sviluppano e “ulteriori sorprese” lungo il percorso.

Il cast della quinta stagione vede il ritorno di volti familiari accanto a Ben Miller e Frances de la Tour: Zoë Wanamaker torna nel ruolo di Zelda Radclyffe, mentre Juliet Stevenson riprende quello della psicologa Dr. Helena Goldberg. Dietro la macchina da presa si alternano i registi Kaat Beels e Joel Vanhoebrouck, con Matt Baker alla produzione e Walter Iuzzolino, Jo McGrath e Alison Kee come produttori esecutivi.

Il commissario per Drama e Commedia di ITV, Callum Dziedzic, ha sottolineato come la serie “continui a sorprendere e deliziare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori”, riconoscendo che nel tempo ha saputo costruire una propria identità autonoma rispetto all’originale belga da cui è tratta. Quanto alla stagione 6, il regista belga Dries Vos aveva già anticipato a dicembre 2025 che le registrazioni sarebbero avvenute nel corso del 2026.