La lunga e interminabile pausa estiva di Uomini e Donne sta per volgere al termine. Il talk show più amato del pomeriggio si prepara a riaprire i battenti, almeno dal punto di vista delle registrazioni. Contrariamente a quanto emerso un po’ di tempo fa, pare che Maria De Filippi abbia deciso di anticipare la data delle registrazioni che, attualmente sono previste per lunedì 24 e martedì 25 agosto. Ma cosa ci sarà da aspettarsi da questa nuova edizione?

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Anticipazioni Trono Classico nuova stagione di Uomini e Donne

Tra poco meno di 15 giorni riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne. I fan sono entusiasti di scoprire quali sorprese avrà in serbo Maria De Filippi per il suo caloroso pubblico. Per quanto riguarda il Trono Classico, attualmente sono ancora in corso i casting per definire i futuri tronisti e troniste che siederanno sulla tanto agognata sedia rossa. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate di recente, pare che potrebbero esserci dei ripescaggi da Temptation Island. Tuttavia, per avere notizie ufficiali, sarà necessario attendere ancora un altro po’, quando la redazione, come è solita fare, potrebbe anticipare al pubblico chi saranno i nuovi volti giovani dell’edizione.

I possibili ritorni al Trono Over di Uomini e Donne

Nel frattempo, però, ci sono delle indiscrezioni che riguardano il Trono Over. Partendo dai grandi ritorni, in queste ore si vocifera di una riconferma di Mario Lenti. Il cavaliere, come anche da lui stesso rivelato, pare sia disposto a mettersi nuovamente in gioco all’interno del programma nella speranza di trovare l’amore. L’estate non gli ha portato alcuna nuova fiamma, almeno per ora, quindi, è molto probabile che ritornerà nel parterre. Naturalmente, poi, non mancherà Gemma Galgani, che in tutto questo periodo non ha fatto altro che condividere con i fan alcuni dei momenti salienti della sua estate.

Tra i ritorni clamorosi, però, potrebbero esserci anche quello di Mario Cusitore e, addirittura, quelli di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il ritorno di Giorgio Manetti, invece, malgrado venga riproposto ogni anno, pare non si verificherà neppure in questa circostanza. Anche Rosanna Siino, Gloria Nicoletti, Barbara De Santi e Sabrina Zago dovrebbero tornare, considerando che non sono riuscite a trovare l’amore nel corso dell’estate.

Ritorni di fiamma, ritorni incerti e le coppie solide di UeD

Per contro, invece, sono incerti altri ritorni, come quello di Cinzia Paolini. La donna ha intrapreso una frequentazione con Marco Troiani, ma nell’ultimo periodo pare che le cose non stiano andando esattamente nel migliore dei modi, dunque, se tra i due la relazione fosse realmente giunta al capolinea, sarebbe auspicabile che la dama rientri nel parterre del Trono Over. Altra coppia in bilico è quella formata da Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, che pare abbia deciso di interrompere la relazione, dunque, potrebbe esserci un ritorno a UeD, quantomeno per avere un confronto.

Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, invece, sono felicemente fidanzati, dunque è da escludersi u loro rientro. Stesso discorso anche per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. In questi giorni, inoltre, è trapelata anche un’altra indiscrezione secondo la quale sembrerebbe che due protagonisti della trasmissione abbiano avviato una frequentazione, si tratta di Paola Fatuzzo ed Edoardo Nestori. I due si frequentarono anche durante il programma, ma le cose presero un’epilogo sgradevole. A quanto pare, però, le cose potrebbero essere cambiate. Se così fosse, nessuno di loro potrà tornare nel programma.