Temptation Island ha ormai chiuso i battenti anche di questa seguitissima edizione, che si è conclusa mercoledì 29 luglio. Subito dopo la fine delle messe in onda del reality show incentrato sulle tentazioni, sul web sono trapelate delle indiscrezioni su due ex protagoniste. Nello specifico, pare che la redazione di Uomini e Donne abbia provveduto a contattare due ex fidanzate per vagliare l’ipotesi di porle sul Trono del talk show a settembre. I nomi delle fortunate sono quelli di Soraya Sabetta e Francesca Coppola.

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Cosa si sa sulle possibili nuove troniste di Uomini e Donne

Lo staff di Maria De Filippi si può dire che non vada mai in vacanza. Anche se la maggior parte dei suoi programmi sono sospesi nel periodo estivo, infatti, dietro le quinte si continua a lavorare per prepararsi al meglio alle nuove edizioni e proporre al pubblico contenuti sempre innovativi e intriganti. Proprio in questo periodo, infatti, lo staff di Uomini e Donne sta effettuando i casting volti a scegliere i futuri protagonisti della prossima edizione del talk show pomeridiano. Come spesso accade, oltre che incontrare persone nuove ed estranee al mondo dello spettacolo, si cerca anche tra coloro che hanno partecipato di recente ad altre trasmissioni

Questo è ciò che è accaduto a due ex concorrenti di Temptation Island, ovvero Soraya Sabetta e Francesca Coppola. Stando a quanto rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, le due ragazze pare siano già state contattate dalla redazione di Uomini e Donne per valutare di assegnare loro il Trono. Al momento non si sa se l’idea sia quella di far ricoprire ad entrambe questo ruolo, oppure se sceglierne solamente una. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere se una di loro la spunterà sul serio e chi sarà.

La reazione del web sulle ipotesi di vedere Francesca e Soraya di Temptation Island sul Trono

Nel frattempo, subito dopo la divulgazione di questa informazione, gli utenti del web hanno iniziato a manifestare le loro reazioni a riguardo. Ebbene, stando ad alcuni commenti rilasciati al di sotto della Storia di Instagram attinente la faccenda, pare che queste ipotesi non siano state accolte esattamente di buon grado. Alcuni utenti, infatti, hanno commentato con rammarico sia l’eventualità in cui dovesse essere scelta Francesca, sia Soraya come tronista di UeD.

Ricordiamo che entrambe le ragazze hanno avuto dei percorsi molto movimentati e altalenanti nel programma. Soraya si è avvicinata al single Dimitri, suscitando la gelosia di Cristian che, tuttavia, si è consolato dopo poco con la single Nicole, avviando con lei una frequentazione fuori dal programma. Francesca, invece, ha sofferto tanto a causa dei comportamenti di Danilo, al punto da uscire dal programma da sola. Successivamente, però, tra i due c’è stato un riavvicinamento, interrotto quando Danilo ha scoperto che la sua fidanzata fosse rimasta in contatto con il tentatore Marco. Dunque, due protagoniste molto discusse, che dividono il pubblico in maniera considerevole.