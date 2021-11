Dal 25 novembre al 5 dicembre si svolgeranno le Finals di Coppa Davis 2021, la massima competizione per Nazionali di tennis al mondo. Tra le protagoniste ci sarà anche l’Italia, inserita nel Gruppo E con USA e Colombia. Infortuni permettendo, la Nazionale azzurra capitanata da Filippo Volandri schiererà Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannick Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, cinque dei migliori atleti italiani del circuito Atp.

In questo articolo ti spiegheremo dove vedere in TV le Finali di Coppa Davis 2021. Inoltre pubblicheremo il calendario ufficiale della competizione, includendo anche le date di quarti di finale, semifinali e finale.

Finali Coppa Davis 2021: dove vederle in TV

Le Finali di Coppa Davis 2021 saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. SuperTennis è l’emittente televisiva della FIT, la Federazione Italiana Tennis.

Al momento la Rai, impegnata con la copertura delle ATP Finals 2021 di Torino su Rai 2, non ha ancora reso noto un eventuale coinvolgimento di RaiSport, canale 57 del digitale terrestre.

Dove vedere in streaming le Finali di Coppa Davis 2021

Per seguire le Finali di Coppa Davis in streaming bisogna accedere al sito ufficiale di SuperTennis, raggiungibile all’indirizzo supertennis.tv, ed effettuare la registrazione di un nuovo profilo. Infatti, la visione del live streaming da dispositivi mobili è disponibile soltanto per gli utenti registrati.

Importante: per la creazione di un nuovo profilo clicca su “MY FIT”, seleziona il bottone “Iscriviti adesso”, inserisci email, password, nome, cognome, nickname e data di nascita, infine accetta le condizioni di utilizzo proposte da SuperTennis. Non è disponibile invece un’app ufficiale.

Calendario fase finale Coppa Davis 2021

A seguire il calendario completo delle Finali di Coppa Davis 2021.

Fase a gironi

Giovedì 25 novembre

Canada-Svezia (Gruppo B) ore 16:00

Francia-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 16:00

Croazia-Australia (Gruppo D) ore 16:00

Venerdì 26 novembre

Spagna-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Serbia-Austria (Gruppo F) ore 16:00

Stati Uniti-Italia (Gruppo E) ore 16:00

Sabato 27 novembre

Kazakhistan-Svezia (Gruppo B) ore 10:00

Russia-Ecuador (Gruppo A) ore 16:00

Francia-Gran Bretagna (Gruppo C) ore 10:00

Serbia-Germania (Gruppo F) ore 16:00

Australia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

Italia-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Domenica 28 novembre

Canada-Kazakhistan (Gruppo B) ore 10:00

Spagna-Russia (Gruppo A) ore 16:00

Gran Bretagna-Repubblica Ceca (Gruppo C) ore 10:00

Germania-Austria (Gruppo F) ore 16:00

Croazia-Ungheria (Gruppo D) ore 10:00

Stati Uniti-Colombia (Gruppo E) ore 16:00

Quarti di finale

Lunedì 29 novembre

Vincitore Gruppo D vs vincitore Gruppo E (ore 16:00)

Martedì 30 novembre

Vincitore Gruppo C vs vincitore Gruppo F (ore 16:00)

Mercoledì 1 dicembre

Vincitore Gruppo B vs migliore seconda (ore 16:00)

Giovedì 2 dicembre

Vincitore Gruppo A vs migliore seconda (ore 16:00)

Semifinali

Venerdì 3 dicembre

Semifinale 1 (ore 16:00)

Sabato 4 dicembre

Semifinale 2 (ore 16:00)

Finale

Domenica 5 dicembre

Finale (ore 16:00)