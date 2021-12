Croazia-Serbia è la prima semifinale della Coppa Davis 2021. A sorpresa la Nazionale croata ha sconfitto a Torino l’Italia per 2-1 (decisiva la sconfitta nel primo singolare di Lorenzo Sonego). Domani, venerdì 3 dicembre, alla Caja Magica di Madrid, Cilic e compagni sfideranno la Serbia, condotta fino in semifinale da un monumentale Novak Djokovic. Il numero uno del mondo ha guidato la sua Nazionale al successo contro il Kazakistan, dopo la sconfitta nella prima partita del connazionale Miomir Kecmanovic contro il kazako Mikhail Kukushkin.

E se è vero che la Serbia può contare sul giocatore più forte al mondo, non altrettanto si può dire per la squadra, viste le difficoltà manifestate fin dalla fase a gironi. Senza contare poi che il doppio croato, al momento, appare imbattibile (ne sanno qualcosa i nostri Jannick Sinner e Fabio Fognini). Alla luce di tutto questo, è facile capire perché i croati partano favoriti per l’accesso alla finale.

Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere in TV la semifinale di Coppa Davis 2021 tra Croazia e Serbia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Semifinali Coppa Davis 2021: dove vedere in TV Croazia-Serbia

Croazia-Serbia, prima semifinale della Coppa Davis 2021, sarà trasmessa in diretta TV su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e canale numero 212 di Sky. La telecronaca sarà affidata a Lorenzo Fares, accompagnato dal commento tecnico dell’ex tennista italiano Diego Nargiso. Il primo singolare, in cui si affronteranno i numero 2 delle due Nazionali, inizierà alle ore 16:00.

Dove vedere in streaming Croazia-Serbia

La diretta streaming della semifinale di Coppa Davis 2021 tra Croazia e Serbia sarà visibile nella sezione Live del sito supertennis.tv. L’accesso al live streaming è consentito soltanto agli utenti che hanno completato la registrazione di un nuovo account. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite un indirizzo email oppure un profilo a scelta tra Facebook o Google.

Ti potrebbe interessare anche: Dove vedere in TV le Finali di Coppa Davis 2021