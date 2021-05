È ormai sempre più vicino uno degli appuntamenti più attesi di quest’anno dagli appassionati di tennis, il Roland Garros 2021. Il grande favorito, anche alla luce del successo agli ultimi Internazionali di Roma, è lo spagnolo Rafael Nadal, che va alla caccia del quattordicesimo trionfo all’Open di Francia, il quinto consecutivo dal 2017, dopo l’interregno di Wawrinka e Djokovic tra il 2015 e il 2016. Ci sarà anche Roger Federer, che non partecipa a uno Slam dall’Australian Open dello scorso anno, anche se le aspettative sul fuoriclasse di Basilea sono pressoché nulle (d’altronde i suoi obiettivi sono Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo). Riflettori accesi infine sui due atleti azzurri più quotati al momento, il numero 9 della classifica ATP Matteo Berrettini e il numero 19 Jannik Sinner.

Di seguito tutto quello da sapere sulla programmazione televisiva e in streaming della 120esima edizione del Roland Garros, oltre al calendario, il montepremi in palio e l’albo d’oro.

Roland Garros 2021 in TV: canali e broadcaster

Il Roland Garros 2021 sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport e sulle piattaforme Discovery+, NOW e DAZN. Eurosport, a differenza di quanto fatto durante gli Australian Open, trasmetterà anche la settimana delle qualificazioni.

Qual è l’abbonamento più conveniente per guardare lo Slam Roland Garros? Facciamo due conti:

Eurosport Player : la piattaforma streaming di Eurosport al momento offre il pass mensile a 7,99 euro, il pass annuale a 4,99 euro al mese per dodici mesi e il pass da 49,99 euro una tantum valido per dodici mesi.

: la piattaforma streaming di Eurosport al momento offre il pass mensile a 7,99 euro, il pass annuale a 4,99 euro al mese per dodici mesi e il pass da 49,99 euro una tantum valido per dodici mesi. Discovery+ : il servizio di streaming on demand del gruppo Discovery offre l’opportunità di sottoscrivere l’abbonamento Discovery+ e Eurosport al prezzo di 7,99 euro al mese.

: il servizio di streaming on demand del gruppo Discovery offre l’opportunità di sottoscrivere l’abbonamento Discovery+ e Eurosport al prezzo di 7,99 euro al mese. NOW : la piattaforma streaming che include la visione dei canali Sky presenta due tipologie di pass; Pass Sport 1 giorno a 14,99 euro al mese e Pass Sport 1 mese a 29,99 euro al mese.

: la piattaforma streaming che include la visione dei canali Sky presenta due tipologie di pass; Pass Sport 1 giorno a 14,99 euro al mese e Pass Sport 1 mese a 29,99 euro al mese. DAZN: il servizio streaming on demand del magnate Len Blavatnik propone un unico abbonamento a 9,99 euro al mese per l’intera offerta sportiva.

Dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, l’abbonamento più conveniente per guardare il Roland Garros in live streaming è quello di DAZN, visto che l’abbonato può accedere non solo all’intera programmazione di Eurosport ma anche al mondiale della MotoGP e alle fasi finali della Copa Libertadores.

E dopo aver visto dove vederlo, ecco il calendario completo dell’Open di Francia 2021, valido sia per il torneo singolare maschile sia per il torneo singolare femminile:

Primo turno

Day 1: domenica 30 maggio

Day 2: lunedì 31 maggio

Day 3: martedì 1 giugno

Secondo turno

Day 4: mercoledì 2 giugno

Day 5: giovedì 3 giugno

Terzo turno

Day 6: venerdì 4 giugno

Day 7: sabato 5 giugno

Quarto turno

Day 8: domenica 6 giugno

Day 9: lunedì 7 giugno

Quarti di finale

Day 10: martedì 8 giugno

Day 11: mercoledì 9 giugno

Semifinali

Day 12: giovedì 10 giugno

Day 13: venerdì 11 giugno

Finale femminile

Day 14: sabato 12 giugno

Finale maschile

Day 15: domenica 13 giugno

Finale Roland Garros dove vederla

Ricapitolando dunque, la finale del Roland Garros 2021 sarà trasmessa su Eurosport 1, Eurosport Player, Discovery+, NOW e DAZN sabato 12 (torneo femminile) e domenica 13 giugno (torneo maschile).

Montepremi del Roland Garros 2021

Il montepremi complessivo del Roland Garros 2021 ammonta a 34.367.215 euro. Al vincitore spettano 1,4 milioni di euro, premio inferiore di 200 mila euro rispetto all’edizione passata.

A seguire il prize money (letteralmente premi in denaro) messo in palio dall’Open di Francia di quest’anno:

1° turno qualificazioni: 10 mila euro

2° turno qualificazioni: 16 mila euro

3° turno qualificazioni: 25.600 euro

1° turno tabellone principale: 60 mila euro

2° turno tabellone principale: 84 mila euro

3° turno tabellone principale: 113 mila euro

4° turno tabellone principale: 170 mila euro

Quarti di finale: 255 mila euro

Semifinali: 375 mila euro

Finale: 750 mila euro

Vincitore: 1,4 milioni di euro

Albo d’oro del Roland Garros

Chi ha seguito gli Internazionali di tennis a Roma avrà sentito Francesca Schiavone, ex campionessa di tennis e commentatrice degli Open d’Italia per Mediaset, ripetere spesso come Nadal fosse il re della terra rossa. Un appellativo usato non a caso dall’ex tennista azzurra, dal momento che Rafa Nadal è l’assoluto dominatore dell’albo d’oro del Roland Garros con 13 vittorie. Un numero abnorme, soprattutto se rapportato alle vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, ciascuno fermo a una sola vittoria.

Ecco quali sono i tennisti che compongono l’albo d’oro del prestigioso Open di Francia:

Rafael Nadal (Spagna): 13 successi Max Decugis (Francia): 8 successi Bjorn Borg (Svezia): 6 successi Henri Cochet (Francia): 5 successi André Vacherot (Francia): 4 successi Gustav Kuerten (Brasile): 3 successi Mats Wilander (Svezia): 3 successi Ivan Lendl (Repubblica Ceca): 3 successi Nicola Pietrangeli (Italia): 2

Ciò che fa più impressione nei numeri di Rafa è la continuità dimostrata dal 2005 ad oggi: soltanto tre le sconfitte, una nel 2009 (vittoria di Federer), una nel 2015 (vittoria di un altro svizzero, Wawrinka) e una nel 2016 (vittoria di Djokovic). E l’Italia? Dal 1891, anno della prima edizione, ad oggi, sono solo tre le affermazioni degli atleti italiani: la doppietta di Nicola Pietrangeli nel 1959 e 1960, e il trionfo di Adriano Panatta nel 1976 (battuto in finale lo statunitense Harold Solomon).

