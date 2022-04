Cosa mi consigliate di vedere su Prime Video questa settimana? Segue l’elenco completo con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 11 a domenica 17 aprile.

Nei prossimi giorni uscirà la prima attesa stagione della nuova serie originale Amazon intitolata Outer Range, con protagonista l’attore candidato agli Oscar Josh Brolin. Da venerdì mattina sulla piattaforma Amazon Prime Video saranno resi disponibili i primi due degli otto episodi che compongono la prima stagione della serie. Ogni venerdì usciranno due episodi, per un totale dunque di quattro settimane (inclusa questa). Il 10 marzo scorso è stato pubblicato il teaser trailer di Outer Range, un breve filmato che mostra i primi elementi che caratterizzeranno la nuova serie televisiva appartenente al genere thriller western. L’ideatore, nonché executive producer, della serie è Brian Watkins. Accanto a lui, in qualità di executive producer, figurano anche Zev Borow e Heather Rae (Frozen River, Trudell, Tallulah).

Novità Prime Video: i film e le serie TV in uscita dall’11 al 17 aprile

Di seguito un riepilogo delle novità Prime Video in uscita dall’11 al 17 aprile. Si parte subito forte con le prime due stagioni della serie televisiva Condor, domenica invece la chiusura con la pellicola Belli ciao.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Film

Una notte da dottore – Film in uscita lunedì 11 aprile

Invasion – Film in uscita giovedì 14 aprile

Belli ciao – Film in uscita domenica 17 aprile

Serie TV

Condor – Le prime due stagioni in uscita lunedì 11 aprile

Outer Range – La prima stagione in uscita venerdì 15 aprile

Ti potrebbe interessare anche: Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile? Le novità tra film, serie TV e originals

Che serie TV guardare su Prime Video? Novità dall’11 al 17 aprile

Quali serie TV guardare su Prime Video questa settimana? Le novità dall’11 al 17 aprile sono Condor e Outer Ranger, in uscita rispettivamente lunedì e venerdì.

Condor – Dall’11 aprile

Oggi (lunedì ndr) debuttano le prime due stagioni di Condor, per un totale di 20 episodi della durata ciascuno di circa 50 minuti (minuto più, minuto meno). La serie televisiva Condor racconta la storia dell’agente della CIA Joe Turner, chiamato a scoprire l’identità della talpa che si nasconde dietro un’inquietante cospirazione ai danni dell’agenzia di spionaggio del governo federale degli Stati Uniti d’America. In seguito a una sua precedente scoperta, Joe ha visto cadere uno a uno i colleghi del suo ufficio. Adesso è determinato a individuare chi c’è dietro a questa folle cospirazione, la quale rischia di mettere in pericolo la vita di milioni di persone. A vestire i panni dell’agente della CIA Joe Turner è l’attore Max Irons (interprete di Miles Richards in Posh), figlio dell’attrice irlandese Sinéad Cusack e dell’attore inglese Jeremy Irons. Nel cast figurano anche Kristen Hager (Mae Barber) e Bob Balaban (Reuel Abbott).

Outer Range – Dal 15 aprile

Venerdì 15 aprile su Amazon Prime Video usciranno i primi due episodi della prima stagione di Outer Range, la nuova serie TV originale di Amazon. La trama si basa sulla storia di Royal Abbott (interpretato dall’attore Josh Brolin), titolare di un ranch nello stato del Wyoming (USA). La sua è un’esistenza come tante altre: per riassumerla, sono sufficienti i sacrifici compiuti per dare un futuro sereno alla sua famiglia. Tutto però è destinato a cambiare in seguito a una sconvolgente scoperta che si nasconde nella natura imperscrutabile del suo territorio. Come se non bastasse, Royal vede aprirsi sotto i suoi piedi un’enorme voragine nella zona del pascolo. Episodio dopo episodio, il protagonista condurrà il pubblico alla scoperta di inquietanti segreti. Insieme a Josh Brolin, nel cast di attori figurano Imogen Poots, Tamara Podemski, Lili Taylor, Tom Pelphrey, Lewis Pullman, Shaun Sipos, Noah Reid, Olive Abercrombie, Isabel Arraiza e Will Patton.

Che film guardare su Prime Video? Novità dall’11 al 17 aprile

Anziché le serie TV preferisci i film? Ecco allora i migliori film tra le novità del catalogo Amazon Prime Video di questa settimana: Una notte da dottore e Belli ciao.

Una notte da dottore – Dall’11 aprile

Una notte da dottore è un film del 2021 diretto dal regista Guido Chiesa con protagonista l’inedita coppia formata da Diego Abatantuono e Frank Matano. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 28 ottobre e ha incassato complessivamente 492 mila euro. Si tratta del remake dell’opera francese Chiamate un dottore!, la commedia con protagonisti Michel Blanc e Hakim Jemili. Una notte da dottore è la storia di Pierfrancesco Mei (Diego Abatantuono), un medico che lavora come guardia medica notturna. Dopo aver fatto la conoscenza casuale con il rider Mario (Frank Matano), il medico ha un incidente con il giovane fattorino. Per fortuna Mario sta bene, ma la sua bici è andata distrutta nell’impatto con l’auto e Pierfrancesco fatica a muoversi a causa di un colpo di sciatica. Così, per non perdere entrambi il lavoro, decidono di scambiarsi per qualche giorno l’identità con imprevedibili conseguenze.

Belli ciao – Dal 17 aprile

Per la domenica di Pasqua Amazon Prime Video sceglie di giocarsi il titolo Belli ciao, il film diretto da Gennaro Nunziante con protagonisti Pio e Amedeo, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 1° gennaio. Come era prevedibile, la pellicola ha conquistato il pubblico delle sale ottenendo 3 milioni di euro nelle prime undici settimane di programmazione. La trama del film ha per protagonisti Pio e Amedeo: dopo l’esame di maturità, Pio parte a Milano dove diventa un manager di successo, mentre Amedeo è assessore del suo comune con il compito di bloccare la fuga dei giovani al Nord. I due amici, dopo la traumatica separazione vissuta al termine delle superiori, si incontrano dopo vent’anni.