Vite al Limite, com’è oggi Doug Armstrong: l’uomo che pesava 320 Kg

Vite Al Limite andrà in onda stasera su Real Time con uno speciale dedicato alla vicenda di Doug Armstrong, il paziente ricoverato dal dottor Nowzaradan nel 2017, quando pesava la bellezza di 320 Kg. Come sarà oggi?

Vite Al Limite, la storia di Doug Armstrong

Nella quinta stagione di Vite Al Limite, avevamo fatto la conoscenza di Doug Armstrong, il paziente definito dal dottor Nowzaradan come ‘l’uomo da 320 chili’. Giunto nel programma nel 2017 in condizioni di estrema obesità, Armstrong era parso molto determinato nel raggiungere il suo obbiettivo, quello di dimagrire ad ogni costo e rivoluzionare la sua vita. Grazie alla sua tenacia, al termine del suo percorso, era riuscito ad arrivare al peso di 200 chili. Ora a distanza di tempo come sarà Doug Armstrong?

Vite al Limite, com’è oggi l’uomo che pesava 320 Kg

Dopo l’esperienza a Vite Al Limite, Doug Armstrong ha continuato ad impegnarsi e a dimagrire, allenandosi con costanza e impegno. Due anni fa, Armstrong è apparso in TV in un talk show americano in cui spiegava:

Ho ancora molto lavoro da fare, ma mi sento davvero bene. Sono molto soddisfatto e felice. Non mi lascerò sconfiggere da niente e da nessuno. Ora ho capito di aver riconquistato la mia vita, posso smetterla di temere di morire ogni santo giorno

La trasformazione di Doug Armstrong è dunque proseguita nel tempo e, proprio il diretto interessato, ha ringraziato più volte non solo il programma, ma anche la sua famiglia e la moglie Ashley per averlo supportato durante tutto il percorso. Di recente su Facebook, Armstrong ha voluto condividere alcuni consigli per gli obesi, facendo capire loro come, con la forza di volontà e con i metodi adeguati, si possa combattere e vincere la battaglia contro una malattia che sembra invincibile.

L’appuntamento con l’episodio che ripercorre il percorso di Doug Armstrong a Vite Al Limite, è per stasera 24 febbraio in prima serata su Real Time.