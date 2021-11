Dal 14 al 21 novembre a Torino si giocheranno le Atp Finals 2021, il torneo conclusivo della stagione Atp che eleggerà il Maestro di quest’anno. La città con la Mole ospiterà le Atp Finals fino al 2025, cinque edizioni che si preannunciano ricche di soddisfazioni per il tennis italiano, che può contare su due atleti di primo livello come Matteo Berrettini e Jannick Sinner. Nell’edizione di quest’anno sono entrambi presenti: il primo in veste ufficiale, essendo arrivato tra i primi 8 della Race, Sinner invece in qualità di riserva pronta a subentrare nell’eventualità che uno dei giocatori presenti alla competizione si infortuni. Oltre a Berrettini, a contendersi il titolo di Maestro sono il numero uno del mondo Djokovic, il campione uscente Zverev, il vincitore degli US Open Medvedev, il greco Tsitsipas, il talentuoso tennista russo Rublev, il polacco Hurkacz e la rivelazione dell’anno Casper Ruud.

Nell’articolo che segue trovi tutte le informazioni su dove vedere in TV le Atp Finals di Torino 2021. Nella seconda parte presenteremo anche il calendario del torneo.

Atp Finals Torino 2021: dove vederle in TV

Tutti gli incontri delle Atp Finals 2021 di Torino saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canale 201 e 205 di Sky. Sulla Rai va in onda invece la diretta di un match al giorno: per la prima fase a gironi la programmazione di Rai 2 si concentrerà sulle tre partite di Matteo Berrettini nel gruppo Rosso; quando Berrettini non gioca, gli appassionati di tennis potranno seguire in chiaro il miglior incontro in calendario.

Dove vedere in streaming le ATP Finals Torino 2021

La diretta streaming delle ATP Finals 2021 sarà disponibile su Sky Go e NOW, le due piattaforme collegate ai contenuti disponibili su Sky. Su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, si potranno seguire gli incontri visibili su Rai 2.

Calendario Atp Finals 2021

Ecco il calendario completo del torneo Atp Finals Torino 2021:

Martedì 16 novembre

Medvedev-Zverev (sessione diurna) ore 14

Berrettini – Hurkacz (sessione serale) ore 21

Mercoledì 17 novembre

Djokovic-Rublev (sessione diurna) ore 14

Tsitsipas-Ruud (sessione serale) ore 21

Giovedì 18 novembre

Round Robin (sessione diurna) ore 14

Round Robin (sessione serale) ore 21

Venerdì 19 novembre

Round Robin (sessione diurna) ore 14

Round Robin (sessione serale) ore 21

Sabato 20 novembre

Semifinale 1 ore 14

Semifinale 2 ore 21

Domenica 21 novembre

Finale ore 17