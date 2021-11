Oggi, mercoledì 17 novembre, si giocherà la partita tra Tsitsipas e Ruud, incontro valido per la seconda giornata del gruppo Verde delle Atp Finals 2021. Partita complicata per il più quotato tennista greco, alle prese con un gomito che non ne vuole sapere di lasciarlo in pace. Il norvegese Ruud, rivelazione dell’anno, potrebbe approfittare della situazione, dopo aver ampiamente dimostrato di essere competitivo anche indoor. Per entrambi è già tempo di ultima chiamata: una sconfitta oggi decreterebbe la fine dei giochi. Ecco perché Ruud ha la grande occasione per smuovere la classifica e agganciare Rublev, impegnato nella sessione diurna contro Djokovic. A meno che questa sera non si ritrovi di fronte un Tsitsipas in formato extra-lusso, capace di sovvertire i pronostici della vigilia.

A seguire le informazioni su dove vedere in TV la partita Tsitsipas-Ruud. Vi diremo anche a che ora inizia.

Dove vedere Tsitsipas-Ruud in TV

Il match delle Atp Finals Torino 2021 tra Tsitsipas e Ruud sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e Sky Tennis, canale 201 e 205 di Sky. Non è invece prevista la copertura televisiva da parte della Rai. Infatti, la programmazione odierna di Rai 2 prevede la messa in onda del match delle ore 14 Djokovic-Rublev.

Dove vedere in streaming Tsitsipas-Ruud

Lo streaming della partita tra Tsitsipas e Ruud di oggi sarà visibile su Sky Go e NOW. In entrambi i casi il commento tecnico sarà affidato alla squadra al completo di Sky Tennis.