Oggi, martedì 16 novembre, Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz si affronteranno per la seconda giornata del gruppo Rosso delle Atp Finals 2021 di Torino, il torneo che incoronerà il Maestro di fine anno. La presenza del miglior tennista azzurro è in forse dopo il ritiro di domenica nel secondo set della sfida contro il tedesco Alexander Zverev, a causa di un infortunio agli addominali, lo stesso problema che aveva costretto Matteo a lasciare a inizio 2021 il primo Slam della stagione, gli Australian Open. Se non ce la dovesse fare, al suo posto giocherebbe Jannick Sinner, presente a Torino in qualità di prima riserva, essendosi piazzato al 9° posto nella Race di quest’anno.

Tornando a noi, di seguito riportiamo l’orario di inizio e dove vedere il match delle Atp Finals di oggi tra Berrettini e Hurkacz.

Dove vedere in TV Berrettini-Hurkacz

La partita tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz sarà trasmessa in diretta in chiaro questa sera su Rai 2 a partire dalle ore 21. Gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno invece seguire la sfida live su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Le telecronache Rai sono affidate ai giornalisti di RaiSport Nicola Sangiorgio e Marco Fiocchetti, mentre il commentatore tecnico è Paolo Canè. La squadra Sky è composta da Elena Pero e Luca Boschetto in cabina di telecronaca, affiancati dalle voci tecniche di Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Paolo Lorenzi e Raffaella Reggi.

Dove vedere in streaming Berrettini-Hurkacz

La diretta streaming gratis del match Berrettini-Hurkacz di stasera sarà disponibile su RaiPlay. Il portale Rai è disponibile sia da PC sia da dispositivi mobili come smartphone e tablet grazie all’app dedicata.

Per quanto riguarda invece gli abbonati Sky, quest’ultimi avranno modo di seguire la partita di oggi delle Atp Finals di Torino 2021 in streaming su Sky Go e NOW. I canali di riferimento restano sempre Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Crediti immagine di copertina: Profilo Twitter ufficiale ATP Tour (@atptour)