Oggi, mercoledì 17 novembre, si giocherà Djokovic-Rublev, partita valida per la seconda giornata del gruppo Verde delle Atp Finals 2021. Il fuoriclasse serbo, dopo la vittoria di lunedì contro il norvegese Ruud, ha l’occasione di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, che vorrebbe dire semifinali. Anche Rublev si gioca tanto quest’oggi, dopo il successo contro il greco Tsitsipas, anche se può sempre sperare nel secondo posto alle spalle di Novak mettendo in conto un ragionevole ko contro il numero uno del ranking.

Di seguito trovate le informazioni su dove vedere in TV la partita tra Djokovic e Rublev. Inoltre, vi diremo anche a che ora inizia.

Dove vedere Djokovic-Rublev in TV

Il match delle Atp Finals Torino 2021 tra Djokovic e Rublev sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14. Gli abbonati a Sky Sport potranno invece seguire l’incontro live su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente al canale 201 e 205 di Sky.

Dove vedere in streaming Djokovic-Rublev

Lo streaming della partita tra Djokovic e Rublev di oggi sarà visibile gratis su RaiPlay, la piattaforma di video streaming della Rai. Le alternative a pagamento sono Sky Go e NOW, la prima per gli abbonati Sky e la seconda per gli abbonati al servizio NOW.

Sullo stesso argomento vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su dove vedere le Atp Finals Torino 2021.