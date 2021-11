Venerdì 12 novembre Disney+ festeggia due anni di vita con l’evento Disney+ Day. Per l’occasione, fino a questa domenica sarà possibile abbonarsi alla piattaforma di video streaming pagando il primo mese soltanto 1,99 euro, anziché 8,99 euro. Il modo migliore per sfruttare la promo? Ovviamente guardare i contenuti più interessanti disponibili in catalogo. In questo articolo trovate le migliori novità tra film e serie TV in uscita a novembre su Disney+.

Novità Disney+ di novembre, il meglio delle nuove uscite tra film e serie TV

Grey’s Anatomy 18

Dal 27 ottobre ogni mercoledì su Disney Star va in onda un nuovo episodio della stagione numero 18 di Grey’s Anatomy, il medical drama per eccellenza e una delle più popolari serie TV dell’era moderna. La stagione di quest’anno segna il ritorno di Kate Walsh e Kate Burton, rispettivamente nei panni della dottoressa Addison Montgomery ed Ellis Grey, la madre di Meredith.

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza

Il 12 novembre debutterà con i primi due episodi Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, la serie TV ispirata al best seller del New York Times scritto dalla giornalista Beth Macy (Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America). Il racconto pone al centro la lotta degli Stati Uniti d’America contro la dipendenza da oppioidi. Protagonista della serie è l’attore americano Michael_Keaton, che qui veste i panni del Dr. Samuel Finnix.

Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo

Sempre venerdì 12 novembre uscirà anche Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo, l’attesissimo reboot del leggendario Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone). A distanza di 31 anni dall’uscita delle sale cinematografiche del film di John Hughes, il giovane attore britannico Archie Yates (Jojo Rabbit) cercherà di non far rimpiangere Macaulay Culkin, o meglio di non farci cadere in tentazione nel fare un qualsivoglia paragone con l’originale. Nel cast del remake figurano anche Ellie Kemper (The Office) e Rob Delaney (Deadpool 2).

Jungle Cruise

Tra le nuove uscite più importanti nella giornata del Disney+ Day segnaliamo anche Jungle Cruise, il nuovo film Disney con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Il primo sarà il capitano Frank Wolff, la seconda vestirà i panni della ricercatrice Lily Houghton. Il film è ambientato presso il Rio delle Amazzoni, laddove si cela un antico albero dalle eccezionali capacità curative. Purtroppo però per Lily e Frank non tutto è ciò che sembra.

Hawkeye

Dal 24 novembre arriverà anche la prima stagione di Hawkeye, la nuova serie originale prodotta dai Marvel Studios. Diretta da Rhiys Thomas e dal duo Bert e Bertie, Hawkeye racconta le nuove vicende dell’ex Vendicatore Clint Barton. All’inizio della serie sembra che l’unica missione da svolgere per Hawkeye sia quella di raggiungere la propria famiglia prima di Natale. Anche stavolta però la storia prenderà un altro corso.