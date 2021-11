Fino a domenica 14 novembre Disney+ sarà in promozione al prezzo di 1,99 euro per il primo mese. Si tratta di un’offerta speciale lanciata dal colosso statunitense per festeggiare il Disney+ Day del 12 novembre, data in cui la piattaforma di video streaming compirà due anni. Per l’occasione, a partire dalle ore 15 di questo venerdì Disney+ trasmetterà clip esclusive e nuovi trailer sui canali ufficiali come Facebook, Instagram e YouTube.

Inoltre entreranno in catalogo alcune diverse novità, tra cui la commedia musicale Come d’incanto, il film originale Disney Channel Dj Mix, l’episodio Hawkeye della serie originale Disney Plus Marvel Studios Legends, il documentario intitolato Il Making of di Happier than Ever, e il dietro le quinte di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Primo mese di Disney+ a 1,99 euro, come approfittare dell’offerta

La promozione che consente fino a questa domenica di pagare 1,99 euro il primo mese di Disney+ è valida sia per i nuovi clienti sia per le persone che in passato hanno avuto Disney+ per poi dare la disdetta. Insomma, tutti possono abbonarsi a 1,99 euro, concluso poi il primo mese il piano passa ai canonici 8,99 euro.

Per abbonarti collegati alla home page del sito ufficiale disneyplus.com e clicca sul pulsante “Abbonati Ora”. Nella nuova schermata che si apre registra un nuovo account Disney+ se ancora non lo hai fatto prima, quindi prosegui inserendo i dati personali e la modalità di pagamento preferita (puoi scegliere tra carta di credito, carta di debito e PayPal).