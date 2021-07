La nuova edizione di Pechino Express (o Pekin Express da indiscrezioni) è prevista per la primavera 2022. La produzione dell’ amatissimo programma, stando alle ultime notizie, è alla ricerca di nuove coppie da proporre per il viaggio.

Il settimanale di Chi Magazine ha svelato che uno dei nomi più richiesti è quello di Arisa. Secondo la rivista, il cachet offerto sarebbe stato piuttosto alto. La trattativa, però, avrebbe avuto esito negativo a causa degli impegni della cantante. L’idea di puntare su Arisa appare piuttosto condivisibile visto il successo che l’artista, dopo tanti anni, continua a riscuotere tra vecchi e nuovi fan.

Al momento, Arisa non si è ancora espressa sull’argomento.

Arisa tornerà tra i banchi di amici?

Anche se non ci sono ancora notizie certe, sembra che il rifiuto di Arisa sia legato ad Amici. Nelle edizioni precedenti, la cantante, che ha ricoperto il ruolo di coach, si è rivelata un punto di rifermento importantissimo per i giovani artisti. La sua presenza è stata apprezzata anche dal pubblico e da Maria de Filippi.

È probabile che Arisa abbia scelto di dare la precedenza al noto talent di Canale 5, piuttosto che accettare di entrare a far parte del cast di Pechino Express.

Inoltre, cambierà anche la visibilità del programma perché il format è stato acquistato da Sky. Rispetto al passato, potrebbero esserci delle novità riguardo alle regole e all’organizzazione dello show. Al contrario, si sa per certo che la conduzione continuerà a essere affidata a Costantino Della Gherardesca.

Arisa, non solo lavoro: Andrea di Carlo torna a far parte della sua vita

Arisa, recentemente, è stata anche al centro di gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. La fine della relazione con Andrea di Carlo l’ha segnata profondamente soprattutto in un momento in cui sembrava che tutto stesse andando per il meglio. Era stata la stessa cantante ad annunciarlo sui social, tramite il suo profilo Instagram.

Le cose, fortunatamente, sembrano aver preso una piega diversa. A conferma di ciò, Arisa ha dedicato una frase bellissima al fidanzato: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”

Anche Andrea si è lasciato travolgere dal romanticismo e ha ribadito la lieta notizia con una canzone di Patty Pravo: Pensiero stupendo.

La speranza è che la coppia continui a stare insieme e ad amarsi, ma dopo il suo tormentato trascorso viene spontaneo pensare che l’andamento del rapporto potrebbe ricalcare quello dei mesi passati.