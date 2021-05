La registrazione della nuova puntata di Verissimo è avvenuta nelle scorse ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 8 maggio, in onda alle ore 15:30 su Canale 5, ci saranno 9 ospiti che sapranno tenere compagnia al pubblico del piccolo schermo con le loro curiose storie che riguarderanno il lato artistico e anche personale.

La curiosità su quali saranno gli invitati in studio, o in collegamento, nella prossima puntata cresce e noi abbiamo deciso di svelarvi chi si siederà nel salotto del sabato pomeriggio della rete ammiraglia ‘Mediaset’ un po’ alla volta e step by step.

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata dell’8 maggio 2021

Questa settimana ci sarà uno spazio dedicato ad una eliminata dell’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi si siederà di fronte a Silvia Toffanin e racconterà come è stata la sua particolare esperienza in Honduras e cosa ha provato quando si è dovuta ritirare a seguito dell’infortunio che ha subito all’occhio. Chissà se svelerà qualche dettaglio in più in merito al suo futuro in Mediaset… staremo a vedere.

Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Raffaele e Samuele ospiti a Verissimo

Confermato anche per questa puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 8 maggio il blocco del talent show, ormai giunto agli sgoccioli, Amici 20. In collegamento ci saranno le due coach romane Anna Pettinelli e Veronica Peparini, mentre in studio saranno presente due degli ultimi eliminati di questa edizione di Amici: Samuele e Raffaele Renda. In merito a quest’ultimo, qualche settimana fa è stata ospite Martina Miliddi, ex ballerina del programma della De Filippi, con la quale il cantante parrebbe avere un flirt. Farà maggiore chiarezza in merito a questa presunta “simpatia” che è stata attribuita fra i due?

Dopo il consueto blocco di Amici 20 farà l’ingresso in studio una coppia affiatata e molto amata dal pubblico e dal popolo del web: Federico Rossi (membro dell’ex duo Benji e Fede) e Paola Di Benedetto faranno la loro prima intervista di coppia in pubblico.

Ci sarà anche spazio per due prime volte: Gio Evan, che ha partecipato a Sanremo 2021, sarà ospite per la prima volta nello salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 e anche Giorgia Meloni si racconterà ai microfoni del talk show di Silvia Toffanin in esclusiva.