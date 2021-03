Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 serata per serata

Tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2021. Da oggi, martedì 2 marzo, Amadeus e Fiorello presenteranno l’evento televisivo più importante dell’anno nel nostro Paese, con la serata finale prevista per questo sabato. Come sempre, oltre che sugli artisti in gara e le loro canzoni, la riuscita o meno dello spettacolo si baserà sull’apporto che riusciranno ad offrire i personaggi della musica, dello spettacolo e dello sport invitati dal direttore artistico. Tra questi, spiccano sicuramente i nomi di Laura Pausini, vincitrice di recente del prestigioso Golden Globe, e Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse senza tempo del pallone.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i nomi degli ospiti che con la loro presenza impreziosiranno il Festival della canzone italiana, serata per serata.

Gli ospiti di Sanremo 2021

Ecco l’elenco ufficiale degli ospiti del Festival di Sanremo 2021:

Zlatan Ibrahimovic (ospite fisso)

(ospite fisso) Achille Lauro (ospite fisso)

(ospite fisso) Diodato (prima serata del 2 marzo)

(prima serata del 2 marzo) Loredana Bertè (prima serata del 2 marzo)

(prima serata del 2 marzo) Alessia Bonari (prima serata del 2 marzo)

(prima serata del 2 marzo) Il Volo (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Laura Pausini (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Gigliola Cinquetti (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Fausto Leali (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Marcella Bella (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Alex Schwazer (seconda serata del 3 marzo)

(seconda serata del 3 marzo) Sinisa Mihajlovic (terza serata del 4 marzo)

(terza serata del 4 marzo) Monica Guerritore (terza serata del 4 marzo)

(terza serata del 4 marzo) Emma Marrone (terza serata del 4 marzo)

(terza serata del 4 marzo) Negramaro (terza serata del 4 marzo)

(terza serata del 4 marzo) Beatrice Venezi (quarta serata del 5 marzo)

(quarta serata del 5 marzo) Mahmood (quarta serata del 5 marzo)

(quarta serata del 5 marzo) Giovanna Botteri (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Simona Ventura (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Serena Rossi (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Tecla Insolia (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Ornella Vanoni (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Francesco Gabbani (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Alberto Tomba (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Federica Pellegrini (quinta serata del 6 marzo)

(quinta serata del 6 marzo) Umberto Tozzi (quinta serata del 6 marzo)

Zlatan Ibrahimovic (ospite fisso)

Uno dei nomi di maggiore spicco è senza dubbio quello di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e icona del calcio mondiale. Il calciatore sarà ospite fisso in tutte e cinque le serate del Festival, e dovrebbe percepire un cachet complessivo di 250 mila euro, dunque 50 mila euro a serata (lo stesso importo che percepirebbe Fiorello, ndr). L’indiscrezione in merito al cachet è stata lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Achille Lauro (ospite fisso)

L’altro ospite presente nel cast fisso del nuovo Sanremo è Achille Lauro. Il cantautore e performer originario di Verona figura tra i superospiti della 71esima edizione, accanto alla leggenda del calcio svedese. Anche per Achille Lauro, così come per Elodie, si tratta di una sorta di promozione rispetto alla partecipazione dello scorso anno, in cui l’artista veneto aveva destato grande clamore per le sue esibizioni fuori dagli schemi sanremesi. Ricordiamo che Lauro si piazzò all’ottavo posto della graduatoria con il brano “Me ne frego”.

Diodato (ospite prima serata)

Per la serie “a volte ritornano”, oltre a Mahmood tornerà a cantare sul palco del Festival in qualità di ospite – e vincitore – anche Diodato, trionfatore dell’edizione passata con Fai rumore. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore della 71esima edizione di Sanremo, che ha spiegato come la canzone vincitrice dello scorso anno ha subito un radicale cambio di significato durante il lockdown, diventando una sorta di inno nazionale per milioni di italiani costretti a restare in casa per contrastare l’avanzata del virus. Sarà proprio Diodato e la sua Fai rumore ad aprire il nuovo Festival.

Loredana Bertè (ospite prima serata)

Tra i superospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Loredana Bertè. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della trasmissione Che tempo che fa, con Amadeus e Fiorello in collegamento da Sanremo. Il direttore artistico ha aggiunto che la Bertè sarà la superospite della prima serata. Sul palco dell’Ariston la signora del rock italiano porterà alcuni dei suoi successi intramontabili, oltre al nuovo singolo Figlia di…, con quest’ultimo che presenta un testo autobiografico scritto dalla stessa Bertè insieme a Chiaravalli e Pula. Prima ancora che arrivasse l’annuncio di Amadeus in collegamento con la trasmissione di Fabio Fazio, Loredana Bertè aveva confermato la sua presenza a Sanremo in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Alessia Bonari (ospite prima serata)

Inoltre, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Festival, il direttore artistico Amadeus ha fatto il nome di Alessia Bonari, l’infermiera-simbolo della prima ondata di coronavirus che colpì l’Italia poche settimane dopo la conclusione del primo Sanremo di Amadeus e Fiorello. Alessia è famosa a livello internazionale per la foto diventata virale in tutto il mondo che mostrava i segni sul volto provocati dall’impiego prolungato della mascherina. Sulla sua presenza manca ancora una conferma ufficiale, ma dalle parole pronunciate da Amadeus in conferenza (“Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi piacerebbe che raccontasse la sua storia”) sembrerebbero non esserci molti dubbi al riguardo.

Il Volo (ospiti seconda serata)

Tra i superospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo ci saranno anche i ragazzi de Il Volo. Il gruppo musicale composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto parteciperà in occasione della seconda serata, in programma mercoledì 3 marzo. I tre ragazzi si esibiranno in onore di Ennio Morricone, omaggiando il celeberrimo compositore italiano scomparso lo scorso anno. Per questa occasione così speciale, il trio sarà diretto dal figlio del maestro, Andrea Morricone. Il Volo torna così a distanza di due anni dall’ultima partecipazione, quando si piazzarono al terzo posto alle spalle di Mahmood (vincitore del 2019) e Ultimo con il brano Musica che resta.

Alex Schwazer (ospite seconda serata)

All’Ariston è atteso anche Alex Schwazer, campione olimpico ai Giochi di Pechino 2008. Il marciatore di Vipiteno parlerà della sua storia, in particolare della squalifica subita dopo la positività riscontrata ai controlli antidoping del 2016. Nel corso delle ultime settimane il nome di Schwazer è tornato alla ribalta dopo che il tribunale di Bolzano ha deciso di archiviare le accuse penali nei suoi confronti. La conferma della sua partecipazione al Festival è arrivata dallo staff del marciatore azzurro: sarà uno degli ospiti della seconda serata, in programma mercoledì 3 marzo. Insieme a lui, durante la 71esima edizione di quest’anno saliranno altri due sportivi d’eccezione sul palco.

Negramaro (ospiti terza serata)

Tra gli ospiti ufficiali di Sanremo 2021 figura anche la band de I Negramaro, capitanata dal cantautore Giuliano Sangiorgi. Il gruppo salentino, a distanza di cinque anni dalla fondazione, partecipa al Festival di Sanremo senza passare dalla selezione Giovani e conquistando subito il premio Sala stampa, Radio & TV grazie al brano Mentre tutto scorre. Nel 2018 la band era finita sotto la luce dei riflettori per il delicato intervento subito dal chitarrista Lele Spedicato, colpito all’improvviso da un’emorragia cerebrale. Lo storico membro del gruppo, dopo essersi completamente ristabilito, era poi tornato a sorpresa nel febbraio dell’anno successivo per la prima data del tour.

Alessandra Amoroso (ospite quarta serata)

I Negramaro non saranno l’unica presenza salentina tra gli ospiti del nuovo Festival di Amadeus. Insieme a loro, infatti, parteciperà anche Alessandra Amoroso. La vincitrice dell’ottava edizione del talent Amici di Maria De Filippi tornerà a calcare il palco sanremese dopo la sua ultima presenza come ospite nel 2019, nell’ultimo Sanremo condotto e diretto da Claudio Baglioni. Inoltre, neanche un mese fa l’artista originaria di Galatina è in tutte le radio con il nuovo singolo Pezzo di cuore, che ha debuttato ufficialmente lo scorso 15 gennaio. Il brano, che vede la partecipazione anche di Emma Marrone, sta ottenendo un notevole successo.

Mahmood (ospite quarta serata)

A proposito del Festival di due anni fa, un altro ospite che salirà sul palco di Sanremo quest’anno sarà Mahmood. La sua presenza è fissata per venerdì 5 marzo, in occasione della quarta serata. Le prime indiscrezioni riportano che il talentuoso artista di Milano si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi: verosimilmente ci sarà spazio anche per la canzone Inuyasha, una delle più trasmesse in radio in queste ultime settimane. Mahmood sta davvero attraversando un periodo d’oro, e il ritorno come ospite a Sanremo non è che una conferma.

Ornella Vanoni (ospite quinta serata)

Ai nomi già citati qui sopra bisogna poi aggiungere quello di Ornella Vanoni. A dare l’annuncio è stato lo stesso Amadeus durante un collegamento con ItaliaSì, la trasmissione di Rai 1 condotta da Marco Liorni. Pochi giorni più tardi, in occasione della conferenza stampa ufficiale della kermesse musicale di quest’anno, il direttore artistico ha confermato la presenza della Vanoni sul palco dell’Ariston fornendo qualche dettaglio in più: “Ci sarà un grande omaggio ad Ornella Vanoni il sabato sera, nella serata finale”. Alla veneranda età di 86 anni la Vanoni continua a essere un punto di riferimento nel panorama della musica italiana, come dimostra la conquista del terzo posto tra gli album più venduti nella prima settimana di febbraio con il suo ultimo capolavoro intitolato Unica.

Francesco Gabbani (ospite quinta serata)

Completa il tris di ex vincitori presenti a Sanremo 2021 il cantautore Francesco Gabbani. Dopo aver trionfato nel 2017 con Occidentali’s Karma e piazzatosi al secondo posto con il brano Viceversa, Gabbani si esibirà come ospite nella quinta e conclusiva serata del Festival accanto ad Ornella Vanoni: il loro duetto sulle note di “Un sorriso dentro il pianto” è pronto ad emozionare i telespettatori collegati da casa, oltre naturalmente l’orchestra, chiamata quest’anno a rispettare i rigidi protocolli di sicurezza stabiliti dalla Rai e riconosciuti dal Comitato tecnico scientifico. A fine aprile, invece, Gabbani sarà protagonista all’Arena di Verona per il suo concerto, originariamente fissato ad ottobre 2020.

Alberto Tomba (ospite quinta serata)

Il primo è Alberto Tomba, indimenticato campione di sci alpino. Di recente il suo nome è stato accostato all’ultimo Campionato del Mondo di Sci a Cortina d’Ampezzo, avaro di medaglie per gli atleti azzurri. Tomba sarà ospite durante la serata finale: durante il suo intervento promuoverà le Olimpiadi invernali 2026, che si terranno tra cinque anni in Italia dopo il successo conquistato dall’accoppiata Milano-Cortina. Sul palco dell’Ariston sarà accompagnato da un’altra sportiva di fama internazionale, italianissima e che in fatto di Olimpiadi ha già detto la sua in svariate occasioni.

Federica Pellegrini (ospite quinta serata)

Sì, stiamo parlando proprio di Federica Pellegrini, anche lei tra gli ospiti ufficiali di Sanremo 2021. La campionessa di nuoto è sempre più a suo agio in televisione, grazie al ruolo di giurata ricoperto a Italia’s Got Talent al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich, tanto che dopo la fine dell’attività agonistica con ogni probabilità continuerà a restare nel mondo della televisiva, magari ancora come giudice delle future edizioni di IGT. Intanto, quest’anno la Pellegrini sarà impegnata alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate di un anno dopo l’esplosione della pandemia: sarà la sua ultime Olimpiade da protagonista?

Potrebbe interessarvi anche: Sanremo 2021, ecco chi affiancherà Amadeus alla conduzione e chi sono gli artisti in trattativa