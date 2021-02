Mondiali Cortina 2021 in TV: orari, programma e streaming

Stavolta ci siamo per davvero. Dopo i rinvii dei primi due giorni, i Mondiali di Cortina 2021 prenderanno ufficialmente il via nella giornata di domani, giovedì 11 febbraio. Mancherà Sofia Goggia, la sciatrice italiana su cui erano riposti gran parte dei sogni della Nazionale azzurra, ma ci si aspetta ugualmente tanto dai nostri atleti che di fatto gareggeranno “in casa” contro avversari di grande caratura tecnica. Pronostici non ne facciamo, più che altro perché non ci interessa addentrarci in discorsi che mal si sposano con il focus di questo articolo, che vuole invece essere una guida completa al programma dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo con gli orari delle gare giorno per giorno e il calendario completo della diretta TV e streaming.

Dove vedere i Mondiali di Cortina 2021 in TV

Iniziamo proprio col rispondere alla domanda su dove guardare la manifestazione sportiva più attesa di questi primi mesi del nuovo anno. I Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 saranno trasmessi in diretta TV e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD (canale numero 57 del digitale terrestre). Il commento delle gare maschili sarà affidato alla coppia composta dal giornalista Rai Davide Labate e dall’ex specialista dello slalom gigante Massimiliano Blardone. Per quanto riguarda invece le gare che vedranno impegnate le competizioni femminili spazio alla coppia composta da Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli.

Gli abbonati a Sky potranno invece seguire a pagamento i Campionati del Mondo di Sci Alpino su Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali numero 210 e 211 del satellite). La telecronaca sarà quella della coppia di giornalisti Zoran Filicic e Gianmario Bonzi, che verranno affiancati in cabina di commento da una squadra di esperti del calibro di Camilla Alfieri (ex sciatrice di slalom gigante e Super-G), Daniela Merighetti (ex sciatrice alpina) e Silvano Varettoni (specialista nella discesa libera e Super-G).

Dove vedere i Mondiali di Cortina 2021 in streaming

In streaming, invece, i Campionati del Mondo di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo saranno trasmessi sulle piattaforme Rai Play, TIMVision (servizio disponibile per gli utenti che hanno sottoscritto un contratto ADSL o Fibra con TIM), Sky GO, NowTV e Dazn.

Ad eccezione di Rai Play, piattaforma gratuita a cui possono accedere tutti coloro che visitano il sito raiplay.it o scaricano l’app Rai Play per dispositivi mobili (disponibile sia su Android sia su iOS) e TIMVision per gli utenti TIM, tutti gli altri sono servizi disponibili soltanto per chi ha già sottoscritto un abbonamento:

Programma Mondiali Cortina 2021: orari e gare

Concludiamo il nostro approfondimento con il programma dei Mondiali di Cortina 2021, con tutte le gare in calendario e gli orari della diretta TV e streaming:

Giovedì 11 febbraio

Super G Uomini (ore 10:30)

Super G Donne (ore 13:00)

Venerdì 12 febbraio

Prove Discesa libera Uomini (ore 10:30)

Prove Discesa libera Donne (ore 13:00)

Sabato 13 febbraio

Discesa libera Donne (ore 11:00)

Prove Discesa libera Uomini (ore 13:00)

Domenica 14 febbraio

Discesa libera uomini (ore 11:00)

Lunedì 15 febbraio

Combinata alpina Donne (in via di definizione)

Combinata alpina Uomini (in via di definizione)

Martedì 16 febbraio

Qualifiche Slalom gigante parallelo Donne (ore 9:00)

Qualifiche Slalom gigante parallelo Uomini (ore 9:00)

Slalom gigante parallelo Donne (ore 14:00)

Slalom gigante parallelo Uomini (ore 14:00)

Mercoledì 17 febbraio

Parallelo a squadre (ore 12:15)

Giovedì 18 febbraio

Qualifiche Slalom gigante Uomini (ore 10:00)

Slalom gigante Donne (ore 10:00 prima manche, ore 13:30 seconda manche)

Venerdì 19 febbraio

Qualifiche slalom Donne (ore 10:00)

Slalom gigante Uomini (ore 10:00 prima manche, ore 13:30 seconda manche)

Sabato 20 febbraio

Qualifiche slalom Uomini (ore 10:00)

Slalom Donne (ore 10:00 prima manche, ore 13:30 seconda manche)

Domenica 21 febbraio

Slalom Uomini (ore 10:00 prima manche, ore 13:30 seconda manche)