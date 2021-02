Sanremo 2021, il promo di Fiorello-Renzi: “Mettiamo in crisi il Festival” VIDEO

Oggi, martedì 9 febbraio, si è tenuta la conferenza stampa sul Festival di Sanremo 2021. In tale occasione, Amadeus ha presentato gli ospiti e i cantanti in gara e non solo. In tale occasione, infatti, è stato mostrato anche il primo promo ufficiale della settantunesima edizione della competizione canora.

Il protagonista della clip è stato Fiorello, braccio destro del direttore artistico, il quale ha dato luogo ad una scenetta perfettamente in linea con il momento storico e politico in cui riversa l’Italia. Il video in questione, infatti, prende il nome di “Mettiamo in crisi il Festival” e il volto del comico è coperto da un’immagine cartonata dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Inutile dire quanto scalpore abbia determinato questa clip.

Il video promozionale di Fiorello su Sanremo 2021

A partire da questa sera, sulle reti Rai verrà mandato in onda il video promo del Festival di Sanremo 2021. Il protagonista indiscusso è Rosario Fiorello, il quale si è cimentato in una simpatica clip finalizzata ad ironizzare sulla situazione politica che vige attualmente in Italia. Nello spot lo showman sfoggia una “faccia di cortesia” raffigurante Matteo Renzi e accanto a lui è ben evidente la scritta CIS, che sta a significare, Comitato Ignora Sanremo.

L’artista esordisce dicendo: “Ho il volto coperto per una questione di sicurezza”. In seguito, Fiorello aggiunge: “Perché ignorare il Festival? Perché se va bene nasello vuol fare anche il terzo”. Nasello, naturalmente, è il nomignolo che lo showman attribuisce al conduttore Amadeus a causa del suo naso parecchio pronunciato. Ad ogni modo, tutto il filmato è una sorta di invocazione a tutti i telespettatori a dedicarsi a fare altro nella settimana che va dal 2 al 6 marzo.

Il nuovo promo di #Sanremo2021 con un inedito Fiorello pic.twitter.com/jQipPGm6nT — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 9, 2021

Gli altri promo sul Festival

Verso la parte conclusiva della ripresa, poi, Fiorello lancia una stoccata rivolta al mondo della politica e dice che, in queste circostanze, ci vorrebbe “quello bravo a fare le crisi”, ovvero Renzi. Ad ogni modo, questo non è l’unico video promozionale del Festival di Sanremo 2021. Molto presto ne verranno presentati dei nuovi di cui faranno parte altri personaggi della kermesse.

In particolar modo, è in arrivo un nuovo video che vedrà come protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro, i quali saranno gli ospiti fissi di questa settantunesima edizione della competizione. Molto probabilmente, però, ce ne saranno anche altri.