Sanremo 2021, Adriano Celentano tra gli ospiti con Roberto Benigni? La news

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Adriano Celentano? Stando alle ultime news che ruotano attorno alla popolare kermesse musicale della Rai, come super ospite al Teatro Ariston potrebbe arrivare niente di meno che l’amato “Molleggiato”.

Adriano Celentano tra gli ospiti di Sanremo 2021?

Ad anticipare la notizia, seppur con tutti i condizionali del caso, ci ha pensato il sito “Adnkronos.it”. Secondo le ultimissime anticipazioni, l’energico Adriano Celentano «sarebbe stato contattato per un grande ritorno sul palco» di Sanremo.

Sembra che Celentano, 83 anni compiuti il 6 gennaio 2021, potrebbe tornare al Festival con una sorpresa. Ad oggi, si parla della possibile presenza del cantautore milanese in quanto «legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco (…) Roberto Benigni».

Se le recenti notizie fossero confermate, l’interprete di canzoni famose come “L’emozione non ha voce” e “Pregherò”, tornerebbe a Sanremo a distanza di quasi dieci anni. Nel 2012, fu partner di Gianni Morandi nel corso di due serate, mentre nel 2004 partecipò alla serata finale del Festival targato Tony Renis.

Sempre se l’indiscrezione trovasse conferme, il cantante tornerebbe in Rai dopo l’ultima esperienza in televisione a Mediaset: il cartoon Adrian ed il relativo show su Canale 5, ritenuti da più parti non esattamente esaltanti dal punto di vista degli ascolti tv.

L’annuncio di Amadeus su Ornella Vanoni

L’ipotesi Celentano a Sanremo. Ma non solo. Nel corso della puntata di “Italia Sì” di ieri, sabato 6 febbraio 2021, il direttore artistico Amadeus ha svelato che tra gli ospiti del Festival ci sarà certamente anche Ornella Vanoni.

«Ornella Vanoni salirà sul palco dell’Ariston», l’annuncio ufficiale del conduttore, dal 2 al 5 marzo 2021 pronto a guidare la settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana e con al fianco Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, nel cast per tutte e cinque le serate.

Un Festival che, come ormai noto, sarà senza pubblico, così come indicato dai “paletti” del Comitato Tecnico Scientifico, anche o soprattutto al fine di rispettare tutte le norme anti – Covid e realizzare l’atteso evento secondo il necessario protocollo di sicurezza.

