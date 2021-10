Alessandra Ciccariello è una cantante italiana originaria di Portici, comune della provincia di Napoli. Nel 2020 ha partecipato a X Factor 2020, dove la sua corsa si è interrotta agli Home Visit, dunque a un passo dai Live. Un anno dopo entra ad Amici 21 vincendo la sfida contro Elisabetta Ivankovich, allieva dell’insegnante di canto Anna Pettinelli.

Ma conosciamo meglio chi è Alessandra Ciccariello, in arte Ale, con una breve biografia e il suo percorso ad Amici.

Biografia di Alessandra Ciccariello

Alessandra nasce a Napoli il 13 settembre 2003 e cresce insieme ai genitori nel comune di Portici, dove si diploma al liceo scientifico Filippo Silvestri. In parallelo con gli studi coltiva la passione per il canto, non prima però di iniziare a studiare ballo da giovanissima.

All’età di 12 anni scrive le sue prime canzoni, a conferma di come il suo sogno sia quello un giorno di diventare una popolare cantautrice. Non ancora maggiorenne ci prova per la prima volta partecipando a X Factor, il talent musicale in onda su Sky.

Qui supera le audizioni, quindi i Bootcamp, ma a una sola puntata dai Live il giudice/coach Hell Raton non se la sente di portarla con sé, decretando così la fine della sua corsa. All’inizio Ale non la prende benissimo, ma poi riesce a trasformare la rabbia in energia positiva, lavorando ancora più duro per regalarsi una nuova opportunità più avanti.

Occasione che arriva esattamente un anno dopo, ancora una volta dentro il contesto di un talent: a ottobre 2021 Alessandra conquista la maglia di Amici 21, estromettendo definitivamente la collega Elisabetta Ivankovich.

Alessandra Ciccariello ad Amici 21

Alessandra entra nella scuola di Amici 21 come allieva di canto di Lorella Cuccarini, che la sceglie per prendere il posto di Elisabetta. Il giudice della sfida è Carlo Di Francesco, marito dell’artista Raffaella Mannoia ed ex insegnante di canto di Amici, che commenta così la decisione di preferire Ale all’allieva di Anna Pettinelli:

Siete due cantanti molto differenti. Una delle due sicuramente mi ha colpito di più per mille motivi, uno dei quali probabilmente è che una di voi due è stata sempre più dentro quello che ha fatto, quello che ha cantato. Questa forse è la regola numero uno sia della danza sia del canto secondo me, e questa persona merita di andare avanti in questa scuola qui. E secondo me questa persona è Ale.

Entusiasta di far parte della scuola più famosa della televisione italiana, Alessandra si racconta alla sua insegnante di musica:

Faccio danza da quando ho 8 anni, e da quattro-cinque anni canto anche. Quest’anno ho provato qui e sono davvero super contenta di questo perché – sembra banale dirlo – è un sogno, è una grande conquista e soddisfazione, sia per me che per tutta la mia famiglia.

Quando la Cuccarini le chiede il motivo per cui ha deciso di fare la cantautrice, Alessandra risponde con franchezza:

Dovevo in un certo senso far uscire tutte le mie emozioni, tutti i miei pensieri. Non lo so, è davvero una cosa molto istintiva e naturale, è una cosa proprio per liberarmi.

Infine, un augurio speciale per il suo proseguo nella scuola di Amici da qui ai prossimi mesi:

Mi aspetto di crescere, ho tante cose da migliorare. Voglio imparare davvero come si fa questo lavoro.

Profilo Instagram

Su Instagram Alessandra Ciccariello si chiama @aleciccariello. Al momento il suo profilo conta oltre 10.000 follower.