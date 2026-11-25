Nella registrazione del 24 novembre di Uomini e Donne,Barbata De Santi non si è presentata, dopo quanto accaduto con Giovanni, non si sa se la dama proseguirà la sua esperienza oppure no. A centro dell’attenzione, poi, c’è stata anche Gemma Galgani, che è stata attaccata da Tina Cipollari per le dichiarazioni che ha rilasciato a Belve nella puntata che è andata in onda ieri sera. Al Trono Classico si è parlato solamente di Giorgia Angeloni, la quale si è trovata a prendere una decisione un po’ complicata.

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Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Lara e Walter via, Barbara assente, scontro tra Gemma e Tina

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 24 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, riportano che Gemma Galgani è stata al centro dell’attenzione a seguito dell’intervista che ha rilasciato a Belve da Francesca Fagnani. In particolar modo si è parlato del fatto che la dama abbia detto di essere una persona che si concede totalmente e in tutti i sensi in amore, includendo di conseguenza anche la sfera sessuale. Tina, ovviamente, non ha perso occasione per prendere in giro la protagonista, ma non solo. Gemma ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla Cipollari, e quest’ultima ne ha approfittato per risponderle a tono. Anche Gianni Sperti è intervenuto durante tale dibattito.

Barbara De Santi non ha preso parte alla registrazione. Nella precedente lei e Giovanni sono ritornati nel programma dichiarando di aver già concluso la loro conoscenza. Entrambi sembravano predisposti a proseguire la loro avventura in trasmissione ma, alla luce di quanto accaduto ieri, è probabile che la De Santi abbia rivalutato la sua decisione. Per una coppia, invece, è arrivato il lieto fine, ovvero, Lara e Walter, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme per conoscersi al di fuori. Chiara e Ignazio non hanno avuto alcun confronto a centro studio, tuttavia, dai loro comportamenti si è evinta una certa freddezza. La donna, inoltre, ha rivolto diverse occhiate a Mario Cusitore, cosa che sta facendo sorgere il sospetto che tra di loro non sia tutto concluso.

Giorgia Angeloni prende una decisione al Trono Classico di UeD

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, al centro dell’attenzione c’è stata Giorgia Angeloni, la quale ha portato in esterna Alessandro. I due sono stati molto bene, tant’è che è scattato un bacio. Raffaele è rimasto molto male, infatti ha deciso di abbandonare lo studio piuttosto arrabbiato. A quel punto, allora, la ragazza si è vista costretta a prendere una decisione, ovvero, lasciar perdere Raffaele e concentrarsi sull’esterna con Alessandro, oppure andare a riprendere il corteggiatore andato via. Alla fine ha optato per questa seconda scelta. Anche Lory è apparso infastidito dal bacio, ma non è andato via. Di Giacomo Vacalebre, invece, non si è parlato.