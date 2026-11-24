A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nel corso della registrazione che è stata effettuata il 23 novembre c’è stato il ritorno nel programma di Barbara De Santi e Giovanni che, a quanto pare, sono durati poco e niente al di fuori. A generare un po’ di perplessità, poi, è stata anche l’assenza di due protagonisti, che sono spariti dalla trasmissione senza fornire alcuna spiegazione. In merito alle vicende del Trono Classico, invece, Giacomo Vacalebre si è dato molto da fare baciando ben due corteggiatrici.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Spoiler UeD Trono Over: tornano Barbara De Santi e Giovanni, Mario Cusitore di nuovo al centro, due protagonisti bidonati

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 23 novembre, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da un ritorno clamoroso, ovvero, quello di Barbara De Santi e Giovanni, i quali erano usciti dal programma nel corso della registrazione di sabato scorso. I due hanno fatto ritorno annunciando di aver capito di non essere fatti l’uno pere l’altra. In realtà, a prendere la decisione di interrompere la frequentazione è stato Giovanni che, con estrema tranquillità, ha spiegato di non essere particolarmente coinvolto dalla donna, al contrario di lei. Nonostante tutto, anche Barbara ha deciso di proseguire la sua esperienza nella trasmissione, almeno per il momento.

Per Marina Brochetta e Gemma Galgani sono scesi due nuovi cavalieri. Soprattutto la seconda ha ammesso di essere indecisa se dare un’occasione all’uomo oppure no. Spazio poi a Mario Cusitore, il quale è ritornato al centro dello studio insieme a Ludovica. I due, però, hanno continuato a mostrarsi incompatibili, tant’è che il cavaliere ha confermato la sua decisione di non proseguire con la dama. Chiara, invece, che precedentemente usciva con Mario, ha avuto un confronto con Ignazio, al quale ha dichiarato di voler dare l’esclusiva. Fabio, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza con Roberta, malgrado tra di loro ci sia stata un’intimità. Infine per quanto riguarda il Trono Over, due protagonisti sono stati allontanati dal programma senza dare spiegazioni, e si tratta di Michele e Mariangela. Molto probabilmente, i due non sono più stati convocati dalla redazione.

Anticipazioni Trono Classico: Giacomo alla pazza gioia con le sue corteggiatrici

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Giacomo Vacalebre si è dato molto da fare, in quanto ha portato in esterna due corteggiatori, ovvero, Martina Patella e Alessandra, e con entrambe è scattato il bacio. La cosa non sarà stata certamente gradita dalle ragazze, dunque, sicuramente ci saranno state delle polemiche. Giorgia Angeloni era presente nel corso della registrazione in questione, tuttavia, del suo percorso non si è parlato. Si ricorda che anche oggi ci sarà una nuova registrazioni di Uomini e Donne, dunque, le dinamiche inerenti il suo Trono saranno trattate sicuramente in tale circostanza.