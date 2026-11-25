Kelly Rowland entra nel cast della quinta stagione di Reasonable Doubt: la cantante e attrice interpreterà Demitra, che ha fatto la sua prima apparizione nel finale della quarta stagione, dove si presenta coperta di sangue davanti allo studio legale di Jax Stewart. In Italia la serie si vede su Disney+, negli Stati Uniti su Hulu.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Sangue sulle mani e una richiesta d’aiuto

L’ultima puntata della quarta stagione, intitolata “Moment of Clarity”, si chiude su una scena che lascia la storia in sospeso. Jax (Emayatzy Corinealdi) e Krystal (Angela Grovey) stanno parlando fuori dallo studio legale quando Demitra si avvicina e chiede:

“Are you Jax Stewart?”

Jax, visibilmente preoccupata, conferma la propria identità. L’altra donna le si avvicina ancora e mostra le mani e la maglietta sporche di sangue, chiedendo aiuto immediato. Le due restano di sasso e l’episodio si interrompe lì, con uno stacco al nero.

Nel nuovo ciclo di episodi Demitra è una collaboratrice di una campagna elettorale per il sindaco e finisce nei guai: la sua vicenda rischia di travolgere il futuro di un politico e anche la sua stessa vita. Non è stato ancora annunciato se il personaggio sarà fisso o ricorrente, né quanti episodi conterà la quinta stagione.

La stagione appena conclusa ruota intorno a sopravvivenza, verità e ricostruzione sotto pressione. Dopo un attacco violento che lascia in bilico la famiglia di Jax e il neonato studio legale, ogni personaggio deve fare i conti con conseguenze che non può più evitare, mentre lo Stewart Firm affronta una partita ad alto rischio in cui ogni mossa può significare la salvezza o il collasso.

Le reazioni di Kelly Rowland e di Raamla Mohamed Hunter

Per l’ex voce delle Destiny’s Child, che da tempo segue la serie, l’ingaggio ha un sapore speciale:

“After being such a fan of the show for such a long time, It’s surreal to be a part of it”

La creatrice, showrunner e produttrice esecutiva Raamla Mohamed Hunter ha accolto la notizia con entusiasmo incontenibile:

“Kelly Rowland, THEE Kelendria Rowland is in my show. The one I created. I didn’t think that I could bump like this, but now I have the motivation to be a survivor in this TV game. I’ll be screaming until Season five!”

Insieme a Mohamed Hunter, tra i produttori esecutivi ci sono Kerry Washington con Pilar Savone per Simpson Street, Larry Wilmore per Wilmore Films, Tamara Gregory, Anton Cropper, Lena Cordina ed Erika L. Johnson. Shawn Holley, Jon Leshay e Zahir McGhee sono co-produttori esecutivi. La serie nasce da Onyx Collective ed è prodotta da 20th Television, parte di Disney Television Studios. Rowland è rappresentata da UTA.

Dalla musica alla recitazione

Per Rowland la macchina da presa non è una novità: negli anni ha affiancato la carriera musicale alla recitazione, passando dalle apparizioni nelle sitcom a ruoli drammatici via via più impegnativi. Quando militava nelle Destiny’s Child, e poi da solista, è comparsa in serie come The Hughleys, Eve e Girlfriends. Sul grande schermo è arrivata con Freddy vs. Jason nel 2003 e con The Seat Filler nel 2005.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI