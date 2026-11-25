Gemma Galgani si è seduta sullo sgabello di Belve e ha parlato a Francesca Fagnani senza filtri: la confessione su Walter Chiari, le frecciate a Tina Cipollari e la certezza che l’amore arriverà quando le telecamere si spegneranno. L’intervista apre la prima puntata dell’ottava stagione del programma, in onda su Rai 2 martedì 24 novembre in prima serata, con Francesco Totti e Pierfrancesco Favino sullo stesso palco.

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La confessione su Walter Chiari e la rinascita in tv

La dama torinese ha ripercorso i vent’anni passati al Teatro Alfieri, dove ha incrociato Walter Chiari. Tra i due, racconta, c’è stata una grande intesa professionale, accompagnata da quaranta giorni di frequentazione, perché l’attore si presentava in teatro ogni sera. Ammette per la prima volta una relazione con lui, scomparso nel 1991.

Al programma di Maria De Filippi è arrivata invece per volontà delle sorelle, che la iscrissero in un periodo in cui si sentiva spenta. Da lì è cominciato un cambiamento che lei stessa descrive come una seconda nascita: «Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più».

Le frecciate a Tina Cipollari

Il duello con Tina Cipollari è uno dei tratti riconoscibili di Uomini e Donne, alimentato negli anni anche dalla storia di Gemma con Giorgio Manetti. Fagnani le chiede se non sia lei a essere ossessionata dall’opinionista, e la dama ribalta subito l’accusa:

È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?

Quando Fagnani avanza l’ipotesi che l’opinionista non abbia lo stesso successo con gli uomini, arriva un’altra stilettata: «Può darsi che lei sia un po’ invidiosa». Prima ancora, ricordando la battuta di Cipollari secondo cui andrebbe in giro senza lingerie, Gemma si lascia andare a una risata e spiega che aspettava qualcun altro e indossava una camicia lunga, quindi era parzialmente vestita.

L’amore, l’età e il peso del personaggio

Sul modo di vivere i sentimenti non ha mezze misure: «Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi», dice, precisando di non avere «tabù rapportati alla mia età per l’intimità». Alla domanda se sia felice risponde che lo è quando c’è l’amore, e che l’amore è proprio ciò che le manca adesso. È convinta che arriverà quando su di lei si spegneranno le telecamere.

A pesarle è il modo in cui viene percepita: «Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale». Tra i suoi punti di forza riconosce la generosità, e ammette di essere a volte un po’ pettegola. Nel corso della chiacchierata c’è spazio anche per l’omonima santa, Gemma Galgani, a cui è attribuita la frase «Il soffrire insegna ad amare».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI