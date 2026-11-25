Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 3 trasmette in seconda serata la puntata speciale di Sopravvissute, che segue Amore Criminale e va in onda intorno alle 23.20. La vicenda al centro della puntata è quella di Solange Marchignoli, avvocata penalista milanese.

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Il racconto di Solange Marchignoli

Nel 2022, durante la sua attività professionale, l’avvocata incontra un importante uomo d’affari. Dietro il successo e la ricchezza vede una persona segnata da una sofferenza profonda e prova ad aiutarla: tra i due nasce una relazione che, secondo il racconto di lei e la ricostruzione dei giudici di primo grado, si riempie di aggressioni, regali, viaggi, gelosia e continue richieste di perdono. Una spirale da cui Marchignoli fatica a uscire.

L’episodio più duro risale a luglio 2025, a Dubai: secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, l’uomo la aggredisce e le provoca lesioni gravi al volto e la frattura scomposta della mandibola, che richiede un intervento chirurgico delicato. Una volta rientrata in Italia, le sue condizioni vengono accertate dai medici di un ospedale di Milano. Da quel passaggio prende le mosse l’iter che si conclude poi con la denuncia.

La condanna di primo grado e le difese

L’ex compagno è Alireza Roodsari, imprenditore iraniano. La V Sezione Penale del Tribunale di Milano lo ha condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. La decisione è di primo grado, quindi non ancora definitiva. A Marchignoli sono stati riconosciuti 20mila euro di provvisionale e 2.500 euro di risarcimento per ciascuno dei figli.

Nelle motivazioni i giudici riportano anche un altro passaggio: in alcune occasioni la stessa Marchignoli aveva protetto il compagno, ritirando le querele presentate contro di lui oppure giustificandone i comportamenti. Il Tribunale ha però respinto la tesi difensiva secondo cui le accuse potevano nascondere un movente economico o strumentale. Roodsari, da parte sua, respinge le accuse: sostiene che televisione e giornali lo abbiano dipinto come un criminale e nega di aver mai aggredito fisicamente la donna.

Il patrocinio e la nuova stagione

Sopravvissute, ideato e condotto da Matilde D’Errico, raccoglie le storie di donne che sono riuscite a sottrarsi alla violenza degli uomini e ha il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. La puntata anticipa la nuova stagione del programma, attesa per febbraio 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI