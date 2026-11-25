Prime Video ha rinnovato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per una quarta stagione. L’annuncio arriva mentre il pubblico ha appena visto il finale della terza, e le riprese del nuovo capitolo sono già in calendario per la primavera del 2027.

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Le riprese cominceranno nella primavera 2027

Il rinnovo cade a ridosso degli ultimi due episodi della terza stagione, disponibili dalle 21:00 ET del 24 novembre (le 03:00 in Italia). Sono gli episodi che mettono in scena la forgiatura dell’Unico Anello e chiudono il capitolo. La quarta stagione è già in pre-produzione e le riprese partiranno nella primavera del 2027 agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay restano alla guida del progetto e sono confermati anche come executive producer, insieme a Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble e alla regista Charlotte Brändström. Un video di annuncio ha accompagnato il rinnovo.

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è diventata una serie di riferimento per Prime Video. Con la terza stagione che consegna il momento epocale atteso dai fan, la forgiatura dell’Unico Anello, siamo orgogliosi di confermare la quarta stagione con J.D. Payne, Patrick McKay e l’intero team creativo. Non vediamo l’ora di portare il pubblico ancora più a fondo nel ricco mondo della Seconda Era di Tolkien”, ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios.

Gli ascolti e il piano da cinque stagioni

Sugli ascolti, Prime Video dichiara che 33 milioni di persone nel mondo hanno visto la terza stagione nei primi dodici giorni dalla pubblicazione. La serie nel suo complesso è stata seguita da oltre 200 milioni di spettatori e resta uno dei principali motori di nuovi abbonamenti per il servizio. Rilevazioni indipendenti hanno però segnalato che il capitolo appena concluso non è entrato nella top 10 dello streaming dopo il lancio, con numeri in flessione rispetto alla prima stagione e un calo ancora più marcato nella seconda.

Il rinnovo conferma il disegno originale, che prevede cinque stagioni. Una data di uscita non è stata annunciata: considerati i tempi necessari agli effetti visivi, si ipotizza che la serie torni sulla piattaforma nel corso del 2028.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI