Kevin Kline è il secondo premio Oscar a unirsi al cast di Le correzioni (The Corrections), la miniserie Netflix tratta dal romanzo di Jonathan Franzen. Recita accanto a Meryl Streep, e per i due attori si tratta di una vera reunion sul set.

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Alfred ed Enid, di nuovo insieme

Nella serie Kline interpreta Alfred Lambert, il capofamiglia attorno al quale ruota la storia: un uomo dai principi severi e dal contegno fuori moda, alle prese con gli acciacchi dell’età. Secondo la descrizione diffusa da Netflix, è un padre chiamato a confrontarsi con tre figli molto moderni: una figlia di cui non può più custodire i segreti, un figlio maggiore che gli ha tolto il ruolo di autorità in famiglia e un ultimo figlio, ribelle, di cui cerca il perdono.

Streep è Enid Lambert, moglie di Alfred e matriarca della famiglia. La storia segue i tre fratelli ormai adulti, che si oppongono con tutte le loro forze al desiderio della madre di ritrovarsi tutti insieme per un ultimo Natale, ciascuno travolto dalle ambizioni illusorie che avrebbero dovuto risparmiargli di diventare come i genitori.

I due avevano già lavorato insieme in Sophie’s Choice del 1982, il film che segnò l’esordio cinematografico di Kline e valse a Streep il suo secondo Oscar. Si sono poi ritrovati in A Prairie Home Companion e in Ricki and the Flash, dove Kline interpretava l’ex marito del personaggio di Streep.

Chi c’è dietro la serie

Netflix ha ordinato Le correzioni come drama limitato, uscendo vincente da una trattativa competitiva per aggiudicarsi il progetto. Alla produzione c’è Paramount Television Studios. Streep è legata all’iniziativa dal 2024, quando era ancora in sviluppo, ed è anche produttrice esecutiva. L’adattamento del romanzo del 2001, insignito del National Book Award, è firmato dallo stesso Franzen.

La regia di tutti gli episodi è affidata a Cord Jefferson, premio Oscar per American Fiction e già dietro la macchina da presa di Watchmen, che siede tra i produttori esecutivi con Mark Roybal e Paul Lee di Wiip, Nicole Clemens, Amy Sayres e la stessa Streep.

I tre fratelli Lambert non sono ancora stati scelti e Netflix non ha comunicato una data di debutto. Quello in arrivo è il secondo tentativo di portare il romanzo sul piccolo schermo: HBO girò tempo fa un pilot diretto da Noah Baumbach, con Chris Cooper e Dianne Wiest nei ruoli di Alfred ed Enid e con Ewan McGregor e Maggie Gyllenhaal tra i figli, ma nel 2012 la rete scelse di non ordinare la serie.

Una carriera tra Oscar, teatro e televisione

Per Kline l’ingresso nel cast arriva dopo la serie American Classic di MGM+ e il ruolo ricorrente come voce in Bob’s Burgers, che nel 2017 gli è valso una nomination agli Emmy. Tra i suoi lavori più recenti c’è anche Disclaimer di Apple TV.

L’attore ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1989 per A Fish Called Wanda. Nel suo percorso figurano pellicole come Dave, In & Out, The Big Chill, Silverado, Cry Freedom e French Kiss, e un palmarès che comprende un Oscar, un SAG Award, tre Tony Awards, due nomination agli Emmy e sei ai Golden Globe.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI